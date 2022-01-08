ABD’nin yeni temsilcisi Ankara’da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyorMemurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyor#TBMM
Sevgilisi aslında kuzeniymiş Bir dolandırıcılık hikayesiSevgilisi aslında kuzeniymiş! Bir dolandırıcılık hikayesi#Kimlik Hırsızlığı
Ali Koç açıklayacak Löwün imza tarihi belli oldu...Ali Koç açıklayacak! Löw'ün imza tarihi belli oldu...#Transfer
Aykut Hocaya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yokAykut Hoca'ya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yok#TURKOVAC
Allah milletvekilinin iftirasından korusunAllah milletvekilinin iftirasından korusun#Ali Mahir Başarır
Tokayev ‘vur’ emri verdiTokayev ‘vur’ emri verdi#Kazakistan
Eğitimde öncelik yüz yüze: Bakan Özer ve YÖK Başkanı, Hürriyete anlattıEğitimde öncelik yüz yüze: Bakan Özer ve YÖK Başkanı, Hürriyet'e anlattı#Yüz Yüze Eğitim
Omikron tsunamisi durdurulabilir miOmikron tsunamisi durdurulabilir mi?#Omikron
Kış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİKış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ#Tatil
Türk futbol tarihinde bir ilk Seminer değil mahkeme salonuTürk futbol tarihinde bir ilk! "Seminer değil mahkeme salonu"#TFF
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek kriziSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi#Burcu Kıratlı
Ya sizin kızınıza olsaydıYa sizin kızınıza olsaydı#Lavabo Açıcı
Trabzonsporun golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı Alexander Sörlothu geçtiTrabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı! Alexander Sörloth'u geçti#Andreas Cornelius
Bakan Kocadan Omikron uyarısı: Tedbirleri asla ihmal etmeyinBakan Koca'dan 'Omikron' uyarısı: Tedbirleri asla ihmal etmeyin#Omicron
Bakan Karaismailoğlu törende konuştu: Işık göründüBakan Karaismailoğlu törende konuştu: Işık göründü#Adil Karaismailoğlu
HABERLERDünya Haberleri

ABD’nin yeni temsilcisi Ankara’da

#ABD#Ankara#Büyükelçi
ABD’nin yeni temsilcisi Ankara’da

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake aktarmalı uçakla dün başkent Ankara’ya geldi.

Haberin Devamı

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye’ye geldi. Eşi Cheryl Flake ile Türk Hava Yolları’nın (THY) San Francisco uçağıyla İstanbul Havalimanı’na inen Jeff Flake, kendisini karşılayan gazetecilere Türkçe “Merhaba” dedi. “Burada olmaktan mutluyum, hoş karşılama için teşekkürler” demekle yetinen ve soruları yanıtsız bırakan Büyükelçi Flake, havalimanından ayrılmadan bindiği THY uçağı ile Ankara’ya geçti. ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından da bir mesaj paylaşan Flake, “Merhaba! Eşim Cheryl ile birlikte #Ankara’ya gelmekten mutluluk duyuyoruz! Sıcak karşılamanız için teşekkür ederiz. Türkiye’de olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. Yeni Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.

Haberin Devamı

ABD’nin yeni temsilcisi Ankara’da

CUMHURİYETÇİ AMA TRUMP KARŞITI

Flake, Cumhuriyetçi olmasına karşın eski ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını açıkça eleştirmiş ve 2020 seçimlerinde Demokrat Joe Biden’ı desteklemişti. Jeff Flake, ekim ayında Senato’da büyükelçilik onayı aldığı oturumda 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıdığını söylemişti.

SATTERFİELD AFRİKA’YA

2019’da dönemin başkanı Trump tarafından Ankara Büyükelçisi olarak atanan deneyimli diplomat David Satterfield ise Afrika yolcusu. Satterfield ABD’nin yeni Afrika Boynuzu özel elçisi olarak görevlendirildi. Washington yönetimi; Mısır ve Libya tecrübesi de olan Satterfield’ın ataması ile özellikle, Etiyopya’da on binlerce insanın öldüğü Tigray savaşında diplomatik çözüm çabalarına hız vermek istiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Ankara#Büyükelçi

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat