ABD’nin yeni temsilcisi Ankara’da

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ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye’ye geldi. Eşi Cheryl Flake ile Türk Hava Yolları’nın (THY) San Francisco uçağıyla İstanbul Havalimanı’na inen Jeff Flake, kendisini karşılayan gazetecilere Türkçe “Merhaba” dedi. “Burada olmaktan mutluyum, hoş karşılama için teşekkürler” demekle yetinen ve soruları yanıtsız bırakan Büyükelçi Flake, havalimanından ayrılmadan bindiği THY uçağı ile Ankara’ya geçti. ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından da bir mesaj paylaşan Flake, “Merhaba! Eşim Cheryl ile birlikte #Ankara’ya gelmekten mutluluk duyuyoruz! Sıcak karşılamanız için teşekkür ederiz. Türkiye’de olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. Yeni Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.

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CUMHURİYETÇİ AMA TRUMP KARŞITI

Flake, Cumhuriyetçi olmasına karşın eski ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını açıkça eleştirmiş ve 2020 seçimlerinde Demokrat Joe Biden’ı desteklemişti. Jeff Flake, ekim ayında Senato’da büyükelçilik onayı aldığı oturumda 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıdığını söylemişti.

SATTERFİELD AFRİKA’YA

2019’da dönemin başkanı Trump tarafından Ankara Büyükelçisi olarak atanan deneyimli diplomat David Satterfield ise Afrika yolcusu. Satterfield ABD’nin yeni Afrika Boynuzu özel elçisi olarak görevlendirildi. Washington yönetimi; Mısır ve Libya tecrübesi de olan Satterfield’ın ataması ile özellikle, Etiyopya’da on binlerce insanın öldüğü Tigray savaşında diplomatik çözüm çabalarına hız vermek istiyor.