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ABD’nin yeni taktiği ekonomik abluka

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#ABD Yaptırımları#İran-ABD Gerilimi#Ekonomik Abluka
ABD’nin yeni taktiği ekonomik abluka
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 07:00

TEMMUZ ayında hava saldırıları ile İran’ı vuran ABD yönetimi, Tahran’ı çözüme zorlamak için son dönemde askeri güç yerine ekonomik abluka kullanacaklarının sinyalini veriyor.

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İran ve Umman arasındaki görüşmelerde Hürmüz Boğazı’na giriş çıkışların İran kontrolünde yapılması ve ilerleyen süreçte geçiş yapan gemilerden taşıdıkları yükün yüzde 5’i oranında ücret alınması gibi ayrıntılar içeren bir taslak ortaya çıkmış, böylesi bir anlaşma Hürmüz üzerinde İran hâkimiyeti anlamına geleceği gerekçesiyle tepki çekmişti.

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ABD yönetimi ise olası bir anlaşmazlıkta ateş gücü yerine ekonomik güce başvuracağının sinyallerini veriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada, “İran’a önümüzdeki günlerde çok daha ağır” ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını belirterek Hürmüz’ün “yakında ABD toprağı olacağı” tehdidini savurdu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de önceki gün yaptığı açıklamada petrol ve gaz fiyatlarını düşük tutmanın birinci hedef, İran’ın nükleer silah edinmesini engellemenin ise ikinci hedef olduğunu söyledi.

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de İran’a yönelik deniz ablukasını bölgeye dönüşümlü gemiler göndererek “süresiz olarak” sürdürebileceklerini söylerken, Hazine Bakanı Scott Bessent İran’a karşı yaptırımların gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.

 

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#ABD Yaptırımları#İran-ABD Gerilimi#Ekonomik Abluka

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