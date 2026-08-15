ABD’nin yeni taktiği ekonomik abluka

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İran ve Umman arasındaki görüşmelerde Hürmüz Boğazı’na giriş çıkışların İran kontrolünde yapılması ve ilerleyen süreçte geçiş yapan gemilerden taşıdıkları yükün yüzde 5’i oranında ücret alınması gibi ayrıntılar içeren bir taslak ortaya çıkmış, böylesi bir anlaşma Hürmüz üzerinde İran hâkimiyeti anlamına geleceği gerekçesiyle tepki çekmişti.

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ABD yönetimi ise olası bir anlaşmazlıkta ateş gücü yerine ekonomik güce başvuracağının sinyallerini veriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada, “İran’a önümüzdeki günlerde çok daha ağır” ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını belirterek Hürmüz’ün “yakında ABD toprağı olacağı” tehdidini savurdu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de önceki gün yaptığı açıklamada petrol ve gaz fiyatlarını düşük tutmanın birinci hedef, İran’ın nükleer silah edinmesini engellemenin ise ikinci hedef olduğunu söyledi.

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de İran’a yönelik deniz ablukasını bölgeye dönüşümlü gemiler göndererek “süresiz olarak” sürdürebileceklerini söylerken, Hazine Bakanı Scott Bessent İran’a karşı yaptırımların gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.