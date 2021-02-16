ABD’nin yeni silahı! Savaş uçağından atılan SİHA

‘Longshot’ ismi verilen proje kapsamında, uçaklardan fırlatılan ve taşıdıkları en az iki adet AIM-120 AMRAAM füzesiyle görevlerini icra eden SİHA’lar kullanılacağı belirtildi.

SİHA’ların savaş uçaklarından fırlatılması neticesinde, uçakların menzili dışında kalan alanlardaki hedeflerin kolayca vurulması amaçlanıyor. Popular Mechanics dergisine göre, Pentagon proje için General Atomics, Lockheed Martin ve Northrop Grumman şirketleriyle anlaşma yaptı.

ABD’nin yanı sıra Çin ve Rusya’nın da havadan havaya füze teknolojisi konusunda önemli çalışmalar yürüttüğü bilinirken, ABD’nin bu SİHA projesi ile havadan havaya füze menzilini önemli bir şekilde artırması bekleniyor.