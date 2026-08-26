ABD’nin yeni kozu! F-35’in gizli silahı ortaya çıktı… Kritik özelliklere sahip

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ABD, hava savaşının kurallarını değiştirebilecek yeni bir silahı kamuoyuna göstermeye başladı. İlk bakışta sıradan bir füze gibi görünen AIM-424 LRAAM, aslında ABD Donanması’nın Çin’in giderek büyüyen uzun menzilli füze kapasitesine karşı geliştirdiği en dikkat çekici çözümlerden biri olarak görülüyor.



Üstelik bu yeni mühimmatın en önemli özelliği yalnızca ne kadar uzağa ulaşabileceği değil. Füzenin, ABD’nin en gelişmiş savaş uçaklarından F-35C’nin gövdesi içinde taşınabilmesi, Washington’a uzun menzilli hava muharebesinde önemli bir avantaj kazandıracak şeklinde yorumlanıyor. Çünkü pilot, düşmana daha uzak mesafeden saldırı imkânı elde ederken uçağın düşük görünürlük özelliğini de koruyabilecek. Detaylara biraz daha yakından bakalım…

The U.S. Navy has publicly disclosed a previously unannounced AIM-424 Long Range Air-to-Air Missile (LRAAM), also known as the "Malice", revealing the weapon mounted inside the internal weapons bay of an F-35C Lightning II with an AIM-120 AMRAAM mounted on the bay door. The Navy… pic.twitter.com/Drz6yhCsYD — OSINTdefender (@sentdefender) August 23, 2026

NASIL ORTAYA ÇIKTI?



ABD Donanması tarafından ‘Malice’ adıyla da anılan füzenin ortaya çıkışı, Washington’ın hava-hava muharebesinde neden yeni bir menzil yarışına girdiğini de gözler önüne serdi.



Çin’in PL-15 ve daha uzun menzilli olduğu değerlendirilen PL-17 gibi füzeler geliştirmesi, ABD’nin mevcut mühimmatlarının gelecekteki hava savaşları için yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.



Business Insider’ın haberine göre, Pentagon, Çin’in giderek daha uzun menzilli füze sistemleri geliştirmesi ve Pakistan ile Hindistan arasında geçen yıl yaşanan kısa süreli çatışmanın ortaya koyduğu uzun menzilli hava-hava füze tehdidi karşısında ABD savaş uçaklarının menzilini artırmanın yollarını arıyor.



Malice de bu çabanın en yeni parçalarından biri. Füzenin bütün özellikleri henüz açıklanmış değil. Ancak şimdiye kadar açıklanan bilgiler bile yeni mühimmatın neden dikkat çektiğini anlamak için yeterli. Peki, özellikleri neler?

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AIM-424 LRAAM Malice, the US Navy's air-to-air missile with a range of over 463 km: https://t.co/5hyQj3zSQ6

It can be transported in F/A-18E/F Super Hornet and F-35C Lightning II fighters. — Defense and Aviation (@DefAviation) August 24, 2026

F-35’İN GİZLİLİĞİ BOZULMADAN UZUN MENZİL



Yine Business Insider’ın haberinde, F-35C’nin iç silah bölmesinde taşınan Malice’in, uçağın düşük radar görünürlüğünün korunmasına yardımcı olacağına dikkat çekiliyor. F-35 gibi beşinci nesil savaş uçaklarında mühimmatın gövde içerisinde taşınması, uçağın radar izinin düşük tutulması açısından kritik.



Dış bağlantı noktalarına takılan mühimmat ise uçağın radar görünürlüğünü artırabiliyor. Bu nedenle Malice’in F-35C’nin içine sığabilmesi, kâğıt üzerinde basit bir teknik özellikten çok daha fazlasını ifade ediyor. Yani ABD, uzun menzilli bir füze taşıyan savaş uçağını mümkün olduğunca geç fark ettirerek düşmana karşı avantaj elde etmeyi amaçlıyor.



Aynı haberde ABD kuvvetleri, ihtiyaç halinde daha ağır bir silah yükü için füzeleri uçağın dış bağlantı noktalarında da taşıyabileceğine dikkat çekiliyor. Ancak bu durumda F-35’in düşük görünürlük avantajının bir bölümünden vazgeçilmesi gerekecek.





463 KİLOMETREYİ AŞAN MENZİL



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DONANMA YENİ FÜZENİN VARLIĞINI DOĞRULADI



Bu arada ABD Donanması tarafından yayımlanan bilgi notunda, AIM-424 Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi’nin (LRAAM) filo savunmasını güçlendirmek ve gelişmiş tehditlere karşı hava üstünlüğü sağlamak amacıyla geliştirildiği belirtildi. Donanma, Malice’in Deniz Piyadeleri ve Donanma havacılık kuvvetlerinin menzilini, öldürücülüğünü ve muharebe etkinliğini artırarak ABD’nin entegre caydırıcılık kapasitesine katkı sağlamasının hedeflendiğini açıkladı. Breaking Defense’in aktardığına göre, Donanma füzenin operasyonel yetenekleri ve ne zaman konuşlandırılacağı konusunda ayrıntı vermedi. Buna karşın kurum, AIM-424'ün 4., 5. ve 6. nesil savaş uçakları için tasarlandığını duyurdu.



Malice’in menzili de dikkat çekici. ABD Donanması’nın verdiği bilgilere göre AIM-424’ün hedef angajman menzili 250 deniz milinin üzerinde. Bu da 463 kilometreden fazla bir mesafeye karşılık geliyor. Bu rakam, Malice’i ABD'nin mevcut hava-hava füze filosundaki daha kısa ve orta menzilli sistemlerden belirgin biçimde ayırıyor.Bununla birlikte füzenin arayıcı sistemi, elektronik harp kabiliyeti, veri bağlantısı ve terminal safhadaki performansı gibi kritik ayrıntılar kamuoyuna açıklanmış değil.Bir hava-hava füzesinin etkili olabilmesi, yalnızca ne kadar uzağa uçabildiğine değil, hedefi o mesafede ne kadar başarılı şekilde tespit edip takip edebildiğine de bağlı.

NE ZAMAN KULLANILACAK?



Şimdilik en büyük soru işareti burada. ABD Donanması, AIM-424 Malice’in ne zaman operasyonel hizmete gireceğini açıklamadı. Füzenin test sürecinin hangi aşamada olduğu ve seri üretime ne zaman geçileceği konusunda da kamuoyuna sınırlı bilgi veriliyor. Ancak füzenin şimdiden hem F/A-18 Super Hornet hem de F-35C üzerinde görüntülenmiş olması, programın yalnızca kâğıt üzerindeki bir tasarım olmadığını gösteriyor.



Özellikle F-35C’nin dahili silah bölmesine yerleştirilmesi, Malice’in ABD’nin gelecekteki hava muharebesi konseptinde nasıl kullanılabileceğine ilişkin önemli bir ipucu sunuyor.



ABD açısından artık hedef açık: Çin’in uzun menzilli hava-hava füze kapasitesinin gerisinde kalmamak ve Amerikan savaş uçaklarının gerektiğinde rakiplerini kendileri tehdit edilmeden önce vurabilecek mesafeye ulaşmasını sağlamak.