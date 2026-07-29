ABD’nin yeni İran planı... Bomba değil yaptırım yağdıracak

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Amerikan Axios’un, üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington, İran’ın ekonomik olarak giderek daha fazla zorlandığını ve bu durumun Tahran yönetimini müzakere masasına oturmaya zorlayabileceğini değerlendiriyor. Haberde, ABD istihbaratı ve açık kaynaklı verilere göre İran’da ekonomik krizin derinleştiği, bankacılık sistemi üzerindeki baskının arttığı ve dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olmasına rağmen ülkede akaryakıt sıkıntıları yaşandığı iddia edildi.

UMMAN’DAN HÜRMÜZ ÖNERİSİ

Öte yandan savaşın sıcak noktası Hürmüz Boğazı’na yönelik krizin çözümü için de Umman’dan öneri geldi. Umman, Hürmüz Boğazı’nın yönetimi ve gönüllü geçiş ücretlerinin tahsili için İran’a ortak bölgesel mekanizma kurulmasını önerdi. İddiaya göre öneri, İran ile Körfez ülkelerinin ortaklaşa yer alacağı bir konsorsiyum kurulmasını öngörüyor. Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin güvenliği ortak bir yapı tarafından sağlanacak. Boğazdan geçiş için zorunlu ücret alınmayacak ancak çevrenin korunması, seyrüsefer güvenliği ile arama-kurtarma faaliyetlerinin finansmanı amacıyla gemilerden gönüllü hizmet bedeli toplanacak.

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