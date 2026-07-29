×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD’nin yeni İran planı... Bomba değil yaptırım yağdıracak

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İran#Yaptırım
ABD’nin yeni İran planı... Bomba değil yaptırım yağdıracak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran’a yönelik ekonomik baskının askeri operasyonlardan daha kalıcı sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesini yaptığı öne sürüldü.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Amerikan Axios’un, üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington, İran’ın ekonomik olarak giderek daha fazla zorlandığını ve bu durumun Tahran yönetimini müzakere masasına oturmaya zorlayabileceğini değerlendiriyor. Haberde, ABD istihbaratı ve açık kaynaklı verilere göre İran’da ekonomik krizin derinleştiği, bankacılık sistemi üzerindeki baskının arttığı ve dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olmasına rağmen ülkede akaryakıt sıkıntıları yaşandığı iddia edildi.

UMMAN’DAN HÜRMÜZ ÖNERİSİ

Öte yandan savaşın sıcak noktası Hürmüz Boğazı’na yönelik krizin çözümü için de Umman’dan öneri geldi. Umman, Hürmüz Boğazı’nın yönetimi ve gönüllü geçiş ücretlerinin tahsili için İran’a ortak bölgesel mekanizma kurulmasını önerdi. İddiaya göre öneri, İran ile Körfez ülkelerinin ortaklaşa yer alacağı bir konsorsiyum kurulmasını öngörüyor. Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin güvenliği ortak bir yapı tarafından sağlanacak. Boğazdan geçiş için zorunlu ücret alınmayacak ancak çevrenin korunması, seyrüsefer güvenliği ile arama-kurtarma faaliyetlerinin finansmanı amacıyla gemilerden gönüllü hizmet bedeli toplanacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İran#Yaptırım

BAKMADAN GEÇME!