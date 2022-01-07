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ABD’nin yeni büyükelçisi Türkiye’ye geldi

#Jeff Flake#ABD Büyükelçiliği#ABD
ABD’nin yeni büyükelçisi Türkiye’ye geldi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake ve eşi San Francisco’dan Türkiye’ye geldi.

 

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Eşiyle birlikte Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla bugün saat 12.00’da San Francisco’dan İstanbul Havalimanı’na gelen Flake, Dış Hatlar Terminali’nde kendisini görüntüleyen gazetecilere Türkçe ’Merhaba’ diyerek Türkiye’de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının sorularını, "Hoş karşılıma için teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bırakan Flake Ankara’ya gitmek için iç hatlar terminaline geçiş yaptı. Flake ve eşi THY’nin saat 14.00’da kalkacak uçağıyla Ankara’ya gidecek.

BİDEN  GÖREVE GELDİKTEN SONRA SEÇTİ

20 Ocak 2021'de göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamayla, Ağustos 2019'dan bu yana Ankara'da görev yapan deneyimli diplomat David Satterfield'in yerine eski Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake'i ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi adayı göstermişti.

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Flake'in büyükelçiliği, 16 Ekim'de Senato Dış İlişkiler Komisyonu, 26 Ekim'de de Senato Genel Kurulu'nda Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin ortak kabulüyle onaylanmıştı. Eski senatör, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katımıyla 7 Aralık'ta düzenlenen törende yemin etmiş ve görevi resmiyet kazanmıştı.

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#Jeff Flake#ABD Büyükelçiliği#ABD

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