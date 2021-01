ABD'nin yeni başkanı olması beklenen Joe Biden'ın zor anları

Önümüzdeki günlerde ABD'nin yeni başkanı olması beklenen Joe Biden yılın son canlı yayınında ABC kanalında konuştu.



Sunucu Ryan Seacrest, New York’un simgesi Times Meydanı’ndan Biden çiftinin evine bağlanırken, yeni yılla ilgili dileklerini sordu.

Biden, sağlık çalışanlarını salgın sürecinde gösterdikleri çaba nedeniyle tebrik etti. “Bizim için çok fazla şey yaptılar. Hayatlarını riske attılar. Bizim için çok şey başardılar ve onlara borçluyuz” dedi.

Jill Biden ise, “Yaptıkları her şey için minnettarız. Biz güvende olabilelim diye ailelerini, evlerini geride bıraktılar” ifadelerini kullandı.



Halka güven vermek için koronavirüs aşısı yaptırdıklarını hatırlatan Jill Biden, “Hiçbir ağrı ya da yan etki olmadı. Aşı olmaktan korkmayın, acımıyor. Hepimizin güvende olması için aşı olun” diye konuştu.

Çift bu sözlerinin ardından vatandaşların yeni yılını kutladı.



Jill Biden konfeti patlatmak istedi anca elindeki kutuyu açmayı bir türlü başaramadı. Bu sefer Jill Biden’ın yardımına eşi Joe Biden koşmak istedi. Ancak kutu ikiye bölündü ve ellerinde kaldı. O eğlenceli anlar kameralara yansıdı.







Here is the last interview for President-Elect @JoeBiden and future First Lady @DrBiden in 2020! 🇺🇸 #RockinEve pic.twitter.com/wcSnlbL8pM