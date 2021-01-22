ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, Trump’ın kırmızı düğmesini Oval Ofis’ten kaldırttı

KIRMIZI DÜĞME



Trump'ın Oval Ofis'e taşındıktan sonra masasının üzerine tahta kutuya monte edilmiş, kırmızı bir düğme koydurttuğu ifade edilmişti. Beyaz Saray'ın yeni sahibi Joe Biden göreve başladıktan sonra Trump'ın kırmızı düğmesini masasından kaldırttı. Trump’ın Oval Ofis’ten ayrılışı ve Biden’ın gelişiyle önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden 'diyet kola düğmesi' de etkilendi.



DÜĞMENİN İŞLEVİ



Konuyla ilgili olarak, ABD medyası 'Trump, kırmızı düğmeye her bastığında, gümüş bir tepside bir şişe diyet kola geliyordu.' diye yazdı. Ayrıca Trump'ın günde bir düzine kadar diyet kola tükettiği ifade edildi.



Düğmenin ortadan kaldırıldığı, Beyaz Saray’ın paylaştığı fotoğrafları yorumlayan ABD medyası tarafından konu alındı.

New York Times gazetesi muhabiri Tim Shipman konuyla ilgili olarak ‘2019'da Donald Trump ile röportaj yaptığımızda, küçük kırmızı düğmenin yaptıklarına hayran kaldık. Trump düğmeye her bastığında bir uşak gümüş tepside diyet kola getirirdi.' dedi. Biden'ın ilk emirlerini imzaladığını gösteren fotoğraflar, Başkan’ın çalışma masasında hiçbir şeyin değişmediğini gösteriyor, düğme hariç.



OVAL OFİSTEKİ DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın astırdığı eski Başkan Andrew Jackson'ın portresini kaldırdı ve ABD’nin kurucu Başkanı Benjamin Franklin’in portresiyle değiştirdi.

Franklin’in bilim insanı kimliğine büyük hayranlık duyan Biden, ABD’de siyahların haklarını savunmasıyla bilinen Rosa Parks ve aktivist eski First Lady Eleanor Roosevelt'in heykellerini de ofisine yerleştirdi.

Odanın şöminesinin bir tarafında Martin Luther King’in diğer tarafında ise Robert F. Kennedy'nin büstleri bulunuyor.

AİLE FOTOĞRAFLARI

Biden’ın Beyaz Saray’da yaptığı değişiklerden bazıları ise masasının arkasına aile fotoğraflarını koyması oldu. Fotoğraflar arasında Başkan Biden ve First Lady Jill’in oğulları, kızları ve ilk çiftin torunlarıyla çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. TRUMP'IN İZLERİNİ SİLDİ

Joe Biden'ın Oval Ofiste yaptığı değişiklikler bununla da kalmadı. Biden, Trump döneminde Oval Ofis'te kullanılan eşyaların da neredeyse tümünü değiştirdi ve selefinden neredeyse hiçbir iz bırakmadı.

Biden, çalışma ofisinde Trump döneminden sadece oturduğu masayı tutarken odanın dekorunda büyük önem taşıyan tüm perdeleri ve halıyı da değiştirdi.

Bununla ilgili dikkat çeken detay ise Biden'ın yardımcılığını yaptığı Obama döneminden değil de eski başkan Bill Clinton'dan kalma perde ve halıları tercih etmesi oldu.



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