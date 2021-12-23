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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Ankara'ya geliyor...

#Jeff Flake#ABD#Büyükelçi
ABDnin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Ankaraya geliyor...

ABD'de Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, 7 Ocak'ta Ankara'ya varacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.

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Türk-Amerikan ilişkilerinde son dönemde görülen normalleşme sürecinde büyükelçilik görevini üstlenecek olan Flake'in siyasi etkisini kullanarak iki müttefik arasındaki diyaloğu etkinleştirmek ve mevcut sorunları aşmak hedefiyle Ankara'ya geleceği değerlendiriliyor.

Ancak S-400'ler, Washington'un YPG'ye desteği ve demokrasi başlıkları temel sorunlar olarak gündemdeki ağırlığını korumaya devam edecek.

20 Ocak 2021'de göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamayla, Ağustos 2019'dan bu yana Ankara'da görev yapan deneyimli diplomat David Satterfield'in yerine eski Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake'i ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi adayı göstermişti.

Flake'in büyükelçiliği, 16 Ekim'de Senato Dış İlişkiler Komisyonu, 26 Ekim'de de Senato Genel Kurulu'nda Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin ortak kabulüyle onaylanmıştı. Eski senatör, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katımıyla 7 Aralık'ta düzenlenen törende yemin etmiş ve görevi resmiyet kazanmıştı.

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#Jeff Flake#ABD#Büyükelçi

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