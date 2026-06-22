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ABD’nin yaptırımları neden sonuç vermiyor

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#ABD Dış Politikası#Yaptırımlar Ve Etkileri#İran Krizi
ABD’nin yaptırımları neden sonuç vermiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 07:00

ABD’nin dış politikada en sık başvurduğu araçlardan biri haline gelen yaptırımların etkinliği tartışma konusu oldu. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre yıllık yeni yaptırım listeleri 2017’de 880 iken 2024’te 3 bini aştı.

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Ancak İran, Rusya ve Kuzey Kore örnekleri, ekonomik baskının hedeflenen sonucu her zaman üretmediğini gösteriyor. Kuzey Kore nükleer programını sürdürürken, Rus yönetimi Ukrayna savaşına devam ediyor, Myanmar’da askeri cunta iktidarda kalmayı sürdürüyor. Tartışmanın merkezinde ise İran var. Washington son 18 ayda Tahran’a 1000’den fazla yaptırım uyguladı. Buna rağmen İran, özellikle Çin’e petrol satarak gelir elde etmeye devam etti.

ETKİLİ FAKTÖR ÇİN

Yaptırımların delinmesinde paravan şirketler, aracı ülkeler, kara para ağları ve kripto para işlemleri mekanizmanın temeli. Ancak tüm bunların merkezinde Çin var. Çin, İran petrolünün en büyük alıcısı olmanın yanı sıra İran ve Rusya’nın kullandığı finansal ağlarda da kritik rol oynuyor. Ancak Batılı ülkeler, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’e karşı daha sert yaptırımlar uygulamaktan kaçınıyor. Uzmanlara göre Pekin’i hedef alan kapsamlı adımların küresel ticareti sekteye uğratma riski bulunuyor. Bu durum, İran ve Rusya gibi ülkelerin ABD baskısını aşabilecek alternatif kanallar bulmasını kolaylaştırıyor.

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#ABD Dış Politikası#Yaptırımlar Ve Etkileri#İran Krizi

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