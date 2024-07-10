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ABD'nin Virginia eyaletinde okullarda cep telefonu kullanımı kısıtlanacak

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#ABD#Cep Telefonu#OKUL
ABDnin Virginia eyaletinde okullarda cep telefonu kullanımı kısıtlanacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 10:33

ABD'nin Virginia eyaletinde kamuya ait okullarda öğrencilerin ders saatlerinde cep telefonu ve sosyal medya kullanımlarının kısıtlanmasına yönelik kararname imzalandı.

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Virginia Valisi Glenn Youngkin'in kamu okullarında cep telefonu kullanımının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına yönelik kararnamesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, araştırmaların ders esnasında cep telefonu kullanan öğrencilerin eğitimlerinin olumsuz etkilendiğine ve daha düşük notlar aldığına işaret ettiği vurgulandı.

Eğitim öğretim saatlerinde öğrencilerin cep telefonu kullanımının kısıtlanması ya da yasaklanmasına ilişkin adımlar atılacağı belirtilen açıklamada, cep telefonu ve sosyal medya kullanımı nedeniyle gençlerde "ruh sağlığı krizinin artış gösterdiği" ifade edildi.

Virginia Eğitim Birimi Sözcüsü Todd Reid, yaptığı açıklamada, valilik kararına göre belirlenen yönetmeliklerin Ocak 2025'e kadar okullarda yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini belirtti.

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California eyaletinde de Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu, haziranda, öğrencilerin eğitim öğretim saatlerinde cep telefonu ve sosyal medya platformlarını kullanmalarını yasaklayan kararı onaylamıştı.

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#ABD#Cep Telefonu#OKUL

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