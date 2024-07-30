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ABD’nin uzay misyonu USSF-51 başladı: Gizli askeri yük taşıyacak

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#ABD#Uzay Misyonu#Gizli Yük
ABD’nin uzay misyonu USSF-51 başladı: Gizli askeri yük taşıyacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 16:18

ABD’ye ait gizli askeri yükü uzaya taşımayı amaçlayan “USSF-51” misyonu Atlas V roketinin başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla bugün resmen başladı.

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ABD Uzay Sistemleri Komutanlığı’na (SSC) “USSF-51” misyonu resmen başladı.

Misyon çerçevesinde ABD’ye ait gizli askeri yükü uzaya taşıyacak havacılık ve uzay mühendisliği şirketi United Launch Alliance’a (ULA) ait Atlas V roketi, TSİ 13.45’te ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Son fırlatmanın Atlas V roketi ile ABD için gerçekleştirilen 58’inci ve son ulusal güvenlik görevi olduğu açıklanırken, taşınan yükün ne olduğuna ya da varış noktasına dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

ABD ASKERİ UYDULARINI YÖRÜNGEYE GÖNDERMİŞTİ

İleri teknoloji ve havacılık şirketleri Lockheed Martin ile Boeing ortaklığında 2006 yılında kurulan ULA’nın başlıca müşterilerini NASA ve ABD Savunma Bakanlığı oluşturuyor. Daha önce ABD ordusuna ait iletişim uyduları ve farklı uzay araçlarını yörüngeye gönderen şirketin farklı ticari müşterilere de hizmet verdiği biliniyor.

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#ABD#Uzay Misyonu#Gizli Yük

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