ABD'nin 'ünlü' seri katili 80 yaşında öldü

Eyalet Düzeltme ve Rehabilitasyon Departmanı, 80 yaşındaki Samuel Little'ın çarşamba günü Kaliforniya’da bir hastanede öldüğünü söyledi.

Little, üç kadını öldürmekten müebbet hapis yatıyordu ancak öldüğünde 1970-2005 yılları arasında 93 kadını öldürdüğünü itiraf etmişti.

Yetkililer, çoğu seks işçisi veya uyuşturucu kullanıcısı olan savunmasız kişileri hedef aldığını söylüyor.

Yetkililerin yürüttüğü soruşturmalardan sonra ortaya çıkan detaylar kan donduruyor. Savcıya göre, eski bir boksör olan Little, kurbanlarını boğmadan önce yumruklarıyla sersemletiyordu ve daha sonra poşet veya yastık kullanarak onları boğuyordu. Geride bıçak veya silah gibi bir suç aleti bırakmayan Little’ın yıllarca yakalanamamasın sebebinin bu olduğu düşünülüyor.



Fakat Little geride delil bırakmadığı için bu cinayetleri işlediği hiçbir zaman kanıtlanamadı. Yetkililer birçok ölümün aşırı doz uyuşturucu kullanmaktan veya kaza sonucu olduğu söyledi ancak olaylar tam olarak aydınlatılamadı. Polis öldürüldüğü söylenen onlarca kadının cansız bedenine ise hiç ulaşamadı.

Little, 2012 yılında Kentucky'de bir uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanmış ve daha sonra Kaliforniya’ya iade edildi. Little’ın ABD çapında silahlı soygundan tecavüze kadar çeşitli suçlarla kapsamlı bir sabıka kaydı vardı.

DNA sonuçları Little’ı 1987 ve 1989'da Los Angeles’da çözülmemiş üç cinayetle ilişkilendirmişti. Fakat delil yetersizliğinden beraat etti ancak yeniden açılan soruşturmanın sonunda mahkûm edildi ve şartlı tahliye şansı olmaksızın art arda üç ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.







