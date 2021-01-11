ABD'nin ünlü moda dergisi Vogue'a 'Kamala Harris' tepkisi

Moda dergisi Vogue, ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Şubat ayı kapağına taşıdı. Ancak, dün derginin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu. Derginin Harris'in ten rengiyle oynaması ırkçılık tartışmalarını gündeme getirdi.



Dergide resimlerde ten renginin oynandığı ve ışık ayarının yükseltilmesine tepki gösteren kullanıcılar, " Ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris'in ten rengiyle oynanması kabul edilemez" denildi. Ünlü moda dergisi Vogue, ABD medyasından New York Posta yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti.





ABD’de gündem olan görüntülerde Kamala Harris'in siyah bir ceket ve spor ayakkabılarıyla görülüyor.

Pembe ve yeşil bir arka plan önünde çekilmiş, derginin Şubat sayısının bir kopyası pazar günü internette dolaşmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafı kötü aydınlatılmış ve Başkan Yardımcısına "saygısızlık" içerdiği için yerden yere vurdu.

Hatta bazı Twitter kullanıcıları görüntünün sahte olup olmadığını bile sorguladı ancak dergisi Vogue görüntülerin gerçek olduğunu açıkladı. Ancak Harris'i altın bir arka plana karşı bir pudra mavisi Michael Kors takımını gösteren ikinci bir "dijital" kapak ortaya çıkardı.



CNN'in kaynağı, Harris ve ekibinin bu kıyafetin ana kapak fotoğrafı olarak kullanılmasını beklediğini ve daha gündelik kıyafetlerin dergide göründüğünü söyledi.



Aynı kaynak, Harris ekibinin yeni bir kapak istediğini, ancak derginin basılı versiyonunun aralık ortasında basılmaya başladığını söyledi.

Vogue'un sözcüsü, Kamala Harris’in fotoğraflarında herhangi bir oynama olup olmadığına dair açıklama yapmadı ancak e-postayla gönderdiği açıklamada, "Harris’in Tyler Mitchell'in çektiği görüntüleri beğendiğini ve Başkan Yardımcısı seçilen Harris'in otantik görüntüleri tercih ettiğini." söyledi.











