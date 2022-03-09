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ABD’nin Ukrayna’da önceliği neler

#ABD#Ukrayna#Öncelik
ABD’nin Ukrayna’da önceliği neler

ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek belli bir strateji etrafında yürüyor. Fransız haber ajansı AFP’nin ABD’li yetkililere dayandırdığı analize göre, Washington’ın “kırmızı çizgisi”, savaşın yayılması.

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- Ülkedeki çatışmaların şehir savaşına dönüşeceğini aralık ayında öngören ABD, Rusya’nın Kiev’i kısa sürede ele geçirememesi üzerine askeri yardımlarını arttırdı.

- Kiev düşse bile savaşı uzun vadede Rusya lideri Vladimir Putin’e kaybettirmeyi planlayan Washington, Ukrayna’ya istihbarat paylaşımının yanı sıra tanksavar ve uçaksavar füze sistemleriyle destek sağlıyor.

- ABD’nin stratejisindeki kritik nokta ise çatışmaların 3. Dünya Savaşı’na ya da nükleer savaşa dönüşmemesi. ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan müdahalesinin sınırlandırılması direktifini verdi. Kamuoyu baskısına rağmen Ukrayna’nın uçuşa yasak bölge isteğinin reddedilmesinin ardındaki sebep de bu.

- ABD aynı zamanda Rusya’ya komşu NATO ülkelerine yapılacak askeri konuşlandırmalar ve ağır yaptırımlarla Moskova’ya ağır maliyet çıkarmanın peşinde.

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- Rusya ile pazarlıklarda önde yer almak yerine diğer ülkeler diplomatik temaslar için teşvik ediliyor.

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#ABD#Ukrayna#Öncelik

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