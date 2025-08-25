×
ABD'nin Ukrayna'da füze stratejisi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Ukrayna#Füze
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 07:00

ABD yönetimi, Ukrayna’yı cephede tutarken Rusya’yı masaya çekme hedefiyle bir “füze stratejisi” yürütüyor. Kiev’in uzun menzilli saldırı füzelerinin kullanımını Pentagon onayına bağlayan Washington yönetimi, savunma amaçlı sistemlerin teslimatını ise hızlandırıyor.

ABD’de Donald Trump yönetiminin Ukrayna’ya yönelik silah yardımlarında Rusya içlerine saldırıları engelleyen ancak Ukrayna topraklarının savunulmasına yeşil ışık yakan bir strateji izlediği öğrenildi.

Wall Street Journal’ın haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bahar aylarından bu yana Ukrayna’ya tedarik edilen uzun menzilli ATACMS füzelerinin Rusya içlerinde kullanılmasını veto ediyor. Öte yandan Beyaz Saray’ın uzun menzilli ERAM hava savunma füzelerinin Kiev’e satışına onay verdiği belirtiliyor.

Washington yönetiminin bu ikili stratejiyle Ukrayna’yı cephede tutarken, Rusya’yı kışkırtmadan müzakere masasına çekmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.

PENTAGON’DAN ONAY YOK

Eski başkan Joe Biden döneminde Ukrayna’ya ATACMS füzeleriyle Rusya içlerini vurma izni verilmişti ancak Trump yönetiminin bahar aylarından bu yana füzelerin bu amaçla kullanılmasını veto ettiği bildirildi. Kamuoyuyla paylaşılmayan ve nihai kararın Savunma Bakanı Pete Hegseth’e bırakıldığı kontrol prosedürüne göre Ukrayna ordusunun bu yöndeki talebi en az bir kere reddedildi.

Pentagon’un veto hakkının, ABD’nin Rusya içlerindeki hedefleme istihbaratına bağımlı olarak kullanılan İngiliz Storm Shadow füzelerinin kullanımını da etkilediği aktarıldı. Trump yönetimi saldırı silahlarının kullanımını engellemesine karşılık Ukrayna’nın hava savunması için kritik önem taşıyan ERAM füzelerinin satışına ise yeşil ışık yaktı. 3350 füzeden oluşan ve maliyetini Avrupa’nın karşılayacağı 850 milyon dolarlık teslimatın 6 hafta içinde Ukrayna’ya ulaşması öngörülüyor. 240 ila 450 km arasında menzili olan ERAM füzeleri 3.5 Mach hıza ulaşarak balistik füzelere karşı da koruma sağlıyor. Rusya’nın özellikle Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarında kullandığı balistik füzelere karşı ERAM füzelerinin kritik önem arz ettiği belirtiliyor.

YİNE SÜRE VERDİ

ABD Başkanı Trump, arabuluculuk çabalarında istediği sonucu elde edemediği için hayal kırıklığı yaşadığı ve Rusya’ya yönelik yaklaşımında dalgalı açıklamalar yapıyor. Son yaptığı açıklamada iki hafta içinde bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya’ya yönelik ağır yaptırımlar uygulayabileceğini açıklayan Trump, Ukrayna’nın savaşta “ofansif oynamadan kazanamayacağını” söylese de silah kullanım izinlerinde bir politika değişikliğine gidip gitmeyeceği belirsiz. Trump daha önce de süre vererek Rusya’yı yaptırımlarla tehdit etmiş ancak bunu uygulamaya geçirmemişti.

ADİL BARIŞ İSTİYORUZ

UKRAYNA, dün 33’üncü Bağımsızlık Günü’nü yine Rusya saldırılarının altında kutladı. Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna direnişinin sembolü haline gelen Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’ndan paylaştığı bayram mesajında “güçlü, eşit, bağımsız ve Avrupalı Ukrayna”yı hedeflediklerini dile getirdi. Ukrayna lideri, Rusya’ya taviz vermeye zorlanamayacaklarını belirterek, “Adil bir barışa ihtiyacımız var ve kendi geleceğimize kendimiz karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medya hesabından Bağımsızlık Günü’nde dünya liderlerinden aldığı tebrik mesajlarını paylaşan Zelenski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajına da yer verdi. Erdoğan’ın kendisine “Sevgili Dostum” diye hitap ettiği ve Türkiye-Ukrayna işbirliğinin önemine atıf yaptığı mektubunu paylaşan Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “barışa ulaşma yolundaki kişisel çabalarından ötürü” teşekkür etti.

