ABD'nin Ukrayna senaryosu: Berlin gibi bölünebilir

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ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere merkezli The Times gazetesine röportaj verdi.

"Ukrayna, savaş sonrası Berlin gibi bölünebilir" başlığıyla yayınlanan haberde Kellogg'un II. Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın başkenti Berlin'de olduğu gibi savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'yı "kontrol bölgelerine bölmeyi" önerdiği belirtildi.

"Bunu, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'de yaşananlara benzetebilirsiniz. Orada bir Rus, bir Fransız, bir İngiliz ve bir ABD bölgesi vardı" dedi.

Kellog, İngiltere ve Fransa birliklerinin Ukrayna'nın batısında kontrol bölgelerine konuşlanabileceğini ve çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için bir "güvence gücü" oluşturabileceğini belirtti.

Rusya'nın ise ülkenin doğusunu kontrol edebileceğini ifade eden Kellog, Avrupa ve Rus birlikleri arasında da Ukrayna güçlerinin konuşlanabileceğini ve mevcut kontrol hatları boyunca bir da silahsızlandırılmış bölge oluşturulabileceğini söyledi.

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"GAZETE AÇIKLAMALARIMI ÇARPITTI"

Keith Kellogg, açıklamalarının gündem olmasının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, gazetede yayınlanan yazıda sözlerinin çarpıtıldığı ifade etti.

Ukrayna'nın bölünmesinden değil ülkenin egemenliğini destekleyen ateşkes sonrası kurulacak bir güçten bahsettiğini söyleyen Kellog, "Müttefik bir gücün (ABD birlikleri olmadan) sorumluluk alanlarından veya bölgelerinden bahsediyordum. Ukrayna'nın bölünmesinden bahsetmiyordum" dedi.

The Times article misrepresents what I said. I was speaking of a post-cease fire resiliency force in support of Ukraine’s sovereignty. In discussions of partitioning, I was referencing areas or zones of responsibility for an allied force (without US troops). I was NOT referring… https://t.co/wFBcEVjxtO — Keith Kellogg (@generalkellogg) April 11, 2025

PUTİN, TRUMP'IN ORTA DOĞU ÖZEL TEMSİLCİSİ WİTKOFF İLE UKRAYNA'YI GÖRÜŞTÜ

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Witkoff, dün Putin tarafından St. Petersburg'da kabul edildi.

Görüşmede, Ukrayna meselesinin çözüm yönleri ele alındı.

Putin'in Witkoff ile görüşmesinin yaklaşık 4,5 saat sürdüğü belirtilmişti.

Dün Rusya'ya gelen ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Putin ile görüşme öncesi St. Petersburg'taki İsaak Katedrali'ni ziyaret etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Witkoff'un Rusya'ya üçüncü ziyaretini gerçekleştirdiğini bildirmişti.