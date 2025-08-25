ABD'nin Ukrayna planı: Zelenski yerine onu istiyor... Londra'daki ip cambazı'

Haberin Devamı

ABD'nin, Ukrayna’nın eski Genelkurmay Başkanı ve şimdiki Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujniy ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin siyasi kariyerlerine ilişkin planları ortaya çıktı.

Zelenski'nin ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaşadığı krizden üç gün sonra Londra’daki Ukrayna Büyükelçiliği’nde yoğun bir telefon trafiği yaşandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ekibi, Londra'da "siyasi ip cambazlığı" yürüten Zalujniy ile görüşmek istedi. JD Vance ve Trump, "sorunlu Zelenski'nin" yerine geçebilecek isimler ararken “çeşitli diplomatik kanallar" yoluyla Zalujniy'e ulaşmayı denedi.

Ancak Zalujniy, Zelenski’nin kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin ardından bu teklifi geri çevirdi.

Kaynaklara göre Zalujniy'nin bu tutumu, devletine olan sadakati ile politika kariyerindeki potansiyeli arasındaki hassas dengeyi koruma çabasının bir göstergesi oldu.

DESTEK ARTIYOR

Zalujniy, Zelenski yönetimine olan sadakatini sürdürmeye devam ediyor ancak hem Ukrayna'da hem de yurt dışında birçok kişi, onu "Ukrayna'nın Zelenski'den sonraki doğal lideri" olarak görüyor.

Anketlere göre Zalujniy, Zelenski’nin karşısındaki en ciddi bir rakip. Ancak Ukrayna’da şu an seçim yapılması savaş hali nedeniyle hem teknik hem de hukuken mümkün değil.

Londra’da ailesiyle birlikte yeni bir hayata alışmaya çalışan Zalujniy, İngiltere'de yaptığı aktivitlerin fotoğraflarını palyaşarak Zelenski'ye "yanındayım" mesajı verdi.

Zalujniy, Londra'daki havalimanında Zelenski ile buluştu ve sosyal medya hesaplarından ikisinin el sıkıştığı fotoğrafı paylaştı. Zalujniy paylaşımlarına “Önümüzdeki yol kolay olmayacak, ama birlikte her zorluğun üstesinden geleceğiz” notunu düştü.

Zalujniy'e yakın bir kaynak, “Destekçilerinin çoğu onun bunu neden yaptığını anlamadı. Ama ilkeli tutum sergiledi. Ukrayna aşağılanmış durumda ve birleşmeliyiz” dedi.

KİEV'DE SESSİZ BEKLEYİŞ

Geçen ay Kiev’de düzenlenen büyükelçiler zirvesine katılan Zalujniy, Zelenski'nin ve askeri liderlerin konuşmalarını dinledi. Zirve sırasında, hükümetin yolsuzlukla mücadele kurumlarını etkisiz hale getirme planına karşı protesto gösterileri patlak verdi. Muhalefet, Zalujniy'nin bu süreçte Zelenski’ye karşı sesini yükseltmesini bekledi. Ancak Zalujniy sessiz kaldı.

Toplantıya katılan bir büyükelçi, Zalujniy'nin muhaliflerin isteklerini cevapsız bırakan hareketine ilişkin “Dostça davranıyordu, ama temkinliydi. Kimin hangi tarafta olduğunu bilmediği için fazla açık davranmıyordu” yorumunda bulundu.

Zirvenin ardından Zalujniy, bir hafta boyunca Kiev’de kaldı ve birçok siyasi ve sivil toplum temsilcisiyle görüştü. Bu durum, gelecekteki siyasi ekibini kurduğu yönünde söylentilere yol açtı. Ancak yakın çevresi bu iddiaları reddetti. Medya danışmanı Oksana Torop, “Savaş devam ederken ülkeyi kurtarmak için çalışmalı, seçimleri düşünmemeliyiz. Bu görüşü değişmedi” açıklamasını yaptı.

Kiev’de bazı muhalifler, Zalujniy’nin Zelenski’ye rakip olmasını beklerken, eski bir üst düzey yetkili, JD Vance'in çağrısının Zalujniy tarafından kabul edilmesi gerektiğini savundu. Yetkili, “O bir asker, emir almayı anlıyor ama siyasi manevraları bilmiyor. Gerçek bir lider Vance’in çağrısını kabul etmeliydi” dedi.

Başka bir eski yetkili ise, “İki güçlü figürün arasındaki bir savaş, ülke için felaket olur. Zalujniy buna hazır değil. Ancak Zelenski’nin kenara çekilmesi halinde aday olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"DOĞRU ZAMAN GELDİĞİNDE..."

Bugüne kadar herhangi bir siyasi hedefini açıkça dile getirmeyen Zalujniy, röportaj taleplerini çoğunlukla geri çevirdi. Zelenski’nin kurmaylarından Andriy Yermak, Londra’da bir araya geldiği Zalujniy'e Zelenski'nin ekibine katılması teklifinde bulundu.

Zalujniy bu teklifi geri çevirdi ve savaş süresince Zelenskiy’yi eleştirmeyeceğine dair söz verdi. Herhangi bir siyasi karar alması durumunda da bunu öncelikle başkanlık makamına bildireceğini belirtti.

Kiev merkezli siyaset uzmanı Volodimir Fesenko’ya göre, Zalujnıy stratejisini tamamen “beklemek” üzerine kurdu. Fesenko, “Zamanlamayı çok iyi ayarlıyor. Nihai kararını seçimlerden hemen önce, doğru zaman geldiğinde son anda verecektir” dedi.