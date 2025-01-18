ABD'nin Ukrayna operasyonu: Sır perdesi kalktı...

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ABD'de, 20 Ocak'ta görevini Trump yönetimine devredecek olan Biden yönetimi, Ukrayna'ya nasıl yardım ettiğini ve Kiev yönetiminin insansız hava aracı (İHA) endüstrisine verdiği gizli desteği açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna ordusunun Ukrayna'ya göre daha büyük ve donanımlı Rus ordusuyla mücadelesi için İHA üretimi başlattıklarını ve İHA'ların geliştirilmesinde büyük yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Ukrayna ordusuna milyarlarca dolarlık füze, hava savunma sistemleri, tanklar, toplar gibi kamuoyuna duyurulan birçok yardımın yanı sıra Biden yönetimi, verilen "gölge desteğin" savaşın seyrini değiştirecek bir devrim yaratmasını amaçladı.

New York Times'ta yer alan habere göre Sullivan, "gölge desteğin" savaş üzerinde “gerçek bir stratejik etkisi” olduğunu söyledi.

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Sullivan yaptığı açıklamada, “İHA'ların Ukrayna'daki savaşta giderek daha merkezi bir rol oynadığını ve gelecekteki tüm savaşlarda da merkezi bir rol oynayacağını gördük” dedi.

1,5 MİLYAR DOLAR DESTEK VERİLDİ

ABD'li yetkililer, ABD'nin Ukrayna'nın İHA üretimini artırmak amacıyla Eylül ayında 1,5 milyar dolar da dahil olmak üzere önemli miktarda para harcadığını söylediler.

ABD'li yetkililer, bu yatırımların Ukrayna'nın İHA'larını daha etkili ve ölümcül hale getirdiğine inandıklarını söylediler. Yetkililer, Ukrayna İHA'larının Rusya'nın Karadeniz'deki filosunun dörtte birini yok ettiğini ve Rusya'nın doğu Ukrayna'daki ilerleyişini yavaşlatmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

1,5 milyar dolar tutarındaki destek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Beyaz Saray ziyareti sırasında ABD Başkanı Joe Biden tarafından Zelenski'ye bildirildi.

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ABD'nin çabaları arasında Ukrayna'daki İHA üreticilerini desteklemek, parça satın almak için nakit ödemek ve İHA programının oluşturulması için ABD istihbaratından yetkililerin gönderilmesi yer aldı.

CIA direktörü William J. Burns, kurumunun Ukrayna'daki insansız hava aracı programına verdiği destekten bahsetti.

Burns, “İstihbarat desteğimizin Ukraynalıların kendilerini savunmalarına yardımcı olduğunu düşünüyorum. Sadece istihbarat paylaşımında değil, aynı zamanda çok etkili olan bazı sistemlerin desteklenmesinde de” dedi.

"PAHA BİÇİLMEZ DERSLER SAĞLADI"

Sullivan, İHA programı kararının Ukrayna'nın 2022 yılında Rusya'ya yaptığı ilk karşı saldırının ardından alındığını ve 2023'teki ikinci saldırının ardından programın gerçekleştirilme sürecinin hızlandırıldığını ifade etti.

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Sullivan ayrıca, Ukrayna'nın İHA endüstrisindeki çabalarının Biden yönetimi tarafından ABD'nin savunma endüstrisine adapte edilmeye başlandığını ve "paha biçilmez dersler" sağladığını söyledi.