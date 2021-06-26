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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.06.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

ABD'nin UFO raporunda inanılmaz ifadeler: Gizli deneyler olabilir!

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ABD'nin UFO raporunda inanılmaz ifadeler: Gizli deneyler olabilir!

Son günlerde ABD'nin üst üste açıkladığı, Pentagon, FBI, CIA gibi kurumların onayından geçen UFO raporları dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayınlanan ve UFO'ların varlığıyla ilgili çarpıcı ifadeler barındıran rapor çok ses getireceğe benziyor.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, UFO olarak da bilinen tanımlanamayan hava olaylarına (UAP) ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen hava olaylarının incelendiği belirtildi. ABD hükümetine bağlı kaynaklardan 144 gözlemin saptandığı kaydedilen raporda, bunlardan 80'inin birden çok sensör üzerinden izlendiğine dikkat çekildi.

Tanımlanamayan cisimlerin genellikle ABD ordusuna ait eğitim alanlarının yakınlarında gözlemlendiğine değinilen raporda, bunun o bölgelerde çok fazla radar ve sensör bulunmasından kaynaklandığına işaret edildi.

Raporda, uçuş şekilleri bakımında incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18'inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapıldı.

Bu cisimlerden bazılarının havada asılı kaldığı, bazılarının rüzgara ters uçtuğu bazılarının çok çabuk hızlanıp çok çabuk yavaşladığının tespit edildiği belirtildi.

ABDnin UFO raporunda inanılmaz ifadeler: Gizli deneyler olabilir

ABD'NİN GİZLİ DENEYLERİ DE OLABİLİR

Raporda, tanımlanamayan hava olaylarının tek bir açıklamasının olmadığına vurgu yapıldı. Bunların havaya bıraklmış bir kalıntı olabileceği gibi atmosferik bir durumdan da kaynaklanabileceği ifade edildi.

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Diğer taraftan bunun yabancı bir güce ait bir testin parçası da olabileceği kaydedilen raporda, "Bu tanımlanamayan hava olayları aynı zamanda ABD kuruluşları tarafından geliştirilen gizli programlar da olabilir." denildi.

Raporda bir diğer seçeneğinde henüz bilimsel olarak izah edilmeyen cisimler de olabileceği aktarıldı.

ABDnin UFO raporunda inanılmaz ifadeler: Gizli deneyler olabilir

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