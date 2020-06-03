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DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 16:26,Son Güncelleme:

ABD'nin 'ticari sırları çaldı' iddiasıyla yargıladığı İranlı profesör Tahran'a döndü! 3 yıl sonra ailesiyle buluştu

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ABD'nin 'ticari sırları çaldı' iddiasıyla yargıladığı İranlı profesör Tahran'a döndü! 3 yıl sonra ailesiyle buluştu
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ABD'nin ticari sırları çaldığı iddiasıyla Amerika’da yargılanan ve daha sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan İranlı profesör ülkesine döndü.

59 yaşındaki Sirous Asgari adlı malzeme bilimi profesörü hakkında Amerika’da Nisan 2016’da dava açılmış Kasım 2019’da da federal hakim tarafından beraat ettirilmişti. İran ve Amerika, profesörün bir tutuklu değişimi anlaşması karşılığında serbest bırakıldığı iddialarını reddetti. Amerikalı yetkililer Mayıs ayında yaptıkları açıklamada Asgari’nin Corona virüsü salgınına yakalandığını ve tedavisinin ardından sınırdışı edileceğini açıklamışlardı.

3 YIL SONRA AİLESİYLE BULUŞTU

İran medyası Tahran’a dönen profesörün ailesiyle buluşma anına dair görüntüleri yayınladı. İran, geçen yıl casusluk suçlamasıyla 3 yıl boyunca tutuklu olan Amerika vatandaşı Xiyue Wang’i, Amerika da yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla elinde bulunan Mesud Süleymani’yi karşılıklı olarak serbest bırakmıştı.

 

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