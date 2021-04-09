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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 09.04.2021 - 07:02 | Son Güncelleme:

ABD'nin Texas eyaletinde silahlı saldırı

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ABD'nin Texas eyaletinde silahlı saldırı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Texas eyaletinin Bryan kentinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Bryan şehrinde, yerel saatle 14:30'da bir silahlı saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi ise yaralandı.

Yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ABDnin Texas eyaletinde silahlı saldırı

Polis olay yerine gelirken, şüphelinin ise hala yakalanmadığı kaydedildi.

Şirket çalışanlarının hedef alındığı saldırı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer saldırıyı bu şirkette görev alan bir çalışanın yaptığı ihtimali üzerinde duruyor.

 

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