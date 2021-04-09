ABD'nin Texas eyaletinde silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaletindeki Bryan şehrinde, yerel saatle 14:30'da bir silahlı saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi ise yaralandı.

Yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis olay yerine gelirken, şüphelinin ise hala yakalanmadığı kaydedildi.

Şirket çalışanlarının hedef alındığı saldırı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer saldırıyı bu şirkette görev alan bir çalışanın yaptığı ihtimali üzerinde duruyor.

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