ABD’nin teklifi havada kaldı... Ateşkes çıkmazı

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Gazze’de savaş sekizinci ayına girmek üzereyken, ABD’nin barış görüşmeleriyle sonuçlanacağını belirttiği rehine takası ve ateşkes anlaşması İsrail hükümetinden destek bulmadı. ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü bizzat açıkladığı 3 aşamalı planın İsrail’in teklifi olduğunu defalarca vurgulamıştı.

TARAFLAR NE DEDİ?

- 31 Mayıs’ta ABD lideri Biden, savaşı kalıcı şekilde sona erdirecek 3 aşamalı ateşkes ve rehine takası planını Beyaz Saray’da basına açıkladı. Biden, konuşması sırasında İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesini de öngören teklifin arabulucular vasıtasıyla Hamas’a gönderildiğini belirtti. Öte yandan ABD, Biden’ın planı için Birleşmiş Milletler’in desteğini arıyor. BM’nin ABD Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısının sunulduğunu duyurarak 15 üye ülkeden destek istedi.

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- Başlangıçta Biden’ın açıklamalarını doğrulamaktan kaçınan Netanyahu, önceki gün İsrail parlamentosunda katıldığı toplantıda, “Biden’ın açıklaması eksikti” diyerek “bölgeden çekilmeyi kabul etmediklerini” söyledi. İsrail basınının aktardığına göre Netanyahu, “Biden önemli bir ayrıntıdan bahsetmedi; ikinci aşamada İsrail savaşı bitirmeyi kabul etmedi” dedi.

- Washington’un “cevap bekliyoruz” diyerek topu attığı Hamas, teklifi olumlu karşıladığını belirtse de Hamas yetkilileri, kendilerine ulaşan anlaşma planının Biden’ın önerdiklerinden farklı şartlar içerdiğini belirtti. Hamas liderlerinden Sami Ebu Zuhri anlaşmaya yanaşmayan kendileri olmadığını, Batı’dan gelen “planı kabul edin” açıklamasından rahatsız olduklarını söyledi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan da, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını tamamen durdurmadan ve bölgeden çekilmeden Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağını belirtti.

BEYRUT’A SAVAŞ HAZIRLIĞI

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, “Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır” açıklamasında bulundu. Lübnan’da Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen el-Ahbar gazetesi, Katar ve ABD’nin, Beyrut’a İsrail’den ciddi bir tehdit gelebileceği yönünde endişelendiğini yazarken, İngiltere de, “İsrail’in haziran ortasına kadar yakın bir tarihte saldırabileceğine” dair Lübnan’ı uyardı.

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HİZBULLAH VURDU KUZEY YANIYOR

Lübnan’daki Hizbullah tarafından atılan roketler nedeniyle İsrail’in kuzeyinde yangın çıktı. Kiryat Şimona bölgesindeki yerleşim alanlarında devam eden yangınların kontrol altına alınması çalışmaları sırasında altı itfaiye erinin yaralandığı belirtildi. Ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle takviye istendiği açıklandı.

İSRAİL ATEŞKES GÖRÜŞÜLÜRKEN 2 KAMPI VURDU

İsrail ordusu dün akşam, savaş uçakları ve topçu atışları eşliğinde El-Bureyc Mülteci Kampı’na karadan giriş yaptı. Eşzamanlı hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi. El-Megazi Kampı da uzun süre İsrail ordusunun bombardımanına tutuldu. Saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların olduğu 11 Filistinli hayatını kaybetti.

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BIDEN’IN TIME RÖPORTAJI ‘SAVAŞI UZATAN NETANYAHU’

Amerikan Time dergisine kapsamlı bir röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de savaşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından “siyasi nedenlerle uzatıldığını düşünmek için her türlü neden olduğunu” söyledi. Netanyahu’nun Biden’ın açıkladığı son ateşkes planını, aşırı sağcı ortaklarından gelen hükümeti düşürme tehdidi sebebiyle kabul etmeye yanaşmadığı değerlendiriliyor. ABD lideri ayrıca İsrail güçlerinin Gazze’de savaş suçu işleyip işlemediği yönündeki soruya “Bu belirsiz” yanıtını verdi.

‘AIR FORCE ONE’DAN ERDOĞAN’I ARADIM’

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Biden, Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olma süreci hakkında da konuştu. Her iki ülkenin de Mayıs 2022’de üyelik başvurusunda bulunmasının ardından, Türkiye, terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle İsveç’in üyeliğine karşı çıkmıştı. Biden, Madrid’de yapılan NATO zirvesine giderken, başkanlık uçağı Air Force One’dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı aradığını anlattı. ABD lideri, görüşmede Türkiye’nin, Amerikan F-16 savaş uçaklarını satın almak talebine ilişkin “Bunu yapmanın bir yolunu bulalım” dedi. Kısa süre sonra Türkiye, İsveç’in İttifak’a katılımına onay verdi. ABD lideri, “Herkes benim deli olduğumu düşünüyordu. Ne oldu? Yaptım” şeklinde konuştu.

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SLOVENYA FİLİSTİN’İ RESMEN TANIDI

Slovenya Parlamentosu, İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından bağımsız Filistin Devleti’nin tanınmasını onayladı. Karar, oy çokluğuyla alındı.