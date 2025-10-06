ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Şahin ile görüştü

Haberin Devamı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Suriye'nin kuzeyine yaptığı ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımında Barrack, "Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper ile birlikte '(Ferhat Abdi Şahin) Mazlum Abdi' ve SDG ile önemli görüşmeler yapmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret ettim." ifadesini kullandı.

I visited northeast Syria today with @CENTCOM Commander Admiral Cooper for substantive conversations with @MazloumAbdi and the SDF. Forward momentum for @POTUS’s vision of “give Syria a chance” by allowing Syrians to unite with all Syrians in a renewed effort for cooperative… pic.twitter.com/hCuTNNBUmm — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) October 6, 2025

Haberin Devamı

Tom Barrack paylaşımında ayrıca hedeflerinin, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın 'Suriye'ye bir şans verilmesi' vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin diğer tüm Suriyelilerle birleşerek barış ve refah için ortak bir çaba göstermesine olanak tanıyan girişime ivme kazandırmak" olduğunu kaydetti.