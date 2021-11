ABD'nin suç merkezi New Orleans

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'de yapılan bir araştırmada, bu ülkedeki suç oranının en yüksek olduğu şehrin New Orleans olduğu bildirildi.

Congressional Quarterly dergisinin yayın kolu CQ Press tarafından yayınlanan araştırmaya göre, 2007'de en çok suç eyleminin meydana geldiği kent seçilen New Orleans'da geçen yıl 208 cinayet işlendi, 19 binden fazla suç vakası kayıtlara gerçti.



ABD'de, geçen yıl en çok suç işlenen kentler sıralamasının ilk 5'indeyse sırasıyla New Orleans, Camden, Detroit, St. Louis, Oakland yer aldı.



Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine dayandırılan araştırma cinayet, soygun, hırsızlık, tecavüz, silahlı saldırı ve araba hırsızlığı gibi 6 kategoriyi kapsıyor.