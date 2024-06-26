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ABD’nin sualtı dronu ifşa oldu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Sualtı Dronu#Google
ABD’nin sualtı dronu ifşa oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:00

ABD’nin yeni geliştirdiği ve çok gizli olarak sınıflandırıldığı sualtı dronu, Google’ın Haritalar uygulaması sayesinde ifşa oldu.

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Dikkatli Google Haritalar kullanıcıları, ‘Manta Ray’ adı verilen dronun uydudan çekilmiş bir fotoğrafını tespit etti. California eyaletindeki Port Hueneme deniz üssüne yanaşmış dronu gösteren uydu fotoğrafları sosyal medyada viral olduktan kısa süre sonra siteden kaldırıldı. Northrop Grumman şirketi tarafından ABD Donanması’nın uzun menzilli sualtı silahları geliştirme projesi kapsamında üretilen Manta Ray, yakıt ikmali yapmadan çok uzun süreler boyunca deniz tabanında kalabiliyor.

 

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#ABD#Sualtı Dronu#Google

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