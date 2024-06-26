ABD’nin sualtı dronu ifşa oldu

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Dikkatli Google Haritalar kullanıcıları, ‘Manta Ray’ adı verilen dronun uydudan çekilmiş bir fotoğrafını tespit etti. California eyaletindeki Port Hueneme deniz üssüne yanaşmış dronu gösteren uydu fotoğrafları sosyal medyada viral olduktan kısa süre sonra siteden kaldırıldı. Northrop Grumman şirketi tarafından ABD Donanması’nın uzun menzilli sualtı silahları geliştirme projesi kapsamında üretilen Manta Ray, yakıt ikmali yapmadan çok uzun süreler boyunca deniz tabanında kalabiliyor.