ABD'nin 'sömürge' anlaşmasına ret! Kabul edilemez... Putin'den ateşkes için yeni teklif

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İngiliz basını, ABD'nin Ukrayna'yı "sömürge" haline getirme anlaşmasının belgelerini ifşa etti. Mineral anlaşmasının yeni taslağına ilişkin Ukrayna'dan yanıt geldi.

The Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, Ukraynalı uzmanlar, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu" adı altındaki sınırlı ortaklığın "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Ukraynalı ekonomist Timofey Milovanov, "Ticari anlaşmaya benzeyen taslak, devletler arasındaki bir anlaşma için alışılmadık. Ukrayna Parlamentosu, bu anlaşmayı asla onaylamayacaktır" dedi.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Ukrayna Parlamentosu'na yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmanın metni hakkında bu aşamada herhangi bir kamuoyu tartışması yalnızca müzakerelere zarar verir ve Amerikalı ortaklarımızla yapıcı diyaloğu engeller" ifadelerini kullandı.

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PUTİN'DEN YENİ TEKLİF

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek ve ateşkes konusunda çözüme ulaşmak için Ukrayna'da geçici yönetime geçilmesini teklif etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ülkenin iktadırında kalmaması gerektiğini savunan Putin, "Avrupa ülkeleri, BM ve ABD himayesinde, elbette Ukrayna'da geçici bir yönetim kurulabilir” dedi

Putin, "Ukrayna'da demokratik seçimlerin yapılması ve halkın güveninin kazanmış yetenekli bir hükümetin iktidara getirilmesi, barış görüşmelerine başlanmasına olanak tanıyacaktır" sözlerini ifadesine ekledi.

Putin, Zelenski yönetiminin ve Avrupalı liderleri ateşkes görüşmelerini uzatmaya çalımakla suçladı.

PESKOV: AVRUPA BARIŞ İSTEMİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Avrupa’nın Moskova’ya yönelik yaptırımları kaldırma gönülsüzlüğü barışı istemedikleri anlamına geliyor" dedi. Karadeniz açılımının ayrılmaz bir parçası da tarımsal ürünlerle ilgili anlaşmalar yapan bankacılık kurumumuza yönelik yaptırımların kaldırılmasıdır. Bu sınırlandırmaların özü oldukça açık. Eğer Avrupalı ülkeler bu yoldan gitmek istemezlerse bu barış yolunda olmak, Moskova ve Washington’un barışçıl bir rotaya doğru ilerleme çabalarına katkıda bulunmak ve birlikte hareket etmek istemedikleri anlamına geliyor" dedi.

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UKRAYNA'YA İHA SALDIRISI: 4 ÖLÜ

Ukrayna'nın Dnipro kentine Rus ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu gece Dnipro'ya İHA saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırının bir otel ve restoranın bulunduğu bölgeye yapıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu ayrıca 11 evde yangın çıktığı de aktarıldı.