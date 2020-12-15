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AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 19:30 | Son Güncelleme:

ABD'nin skandal yaptırım kararına tepkiler çığ gibi! 'Bu yanlış kararın yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz'

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ABD'nin skandal yaptırım kararına tepkiler çığ gibi! 'Bu yanlış kararın yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz'
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kınayarak, "Kıbrıs Türk halkının varlığının yegane güvencesi olan Anavatan Türkiye'nin, konuyu diyalog ve diplomasi yoluyla çözme konusundaki yapıcı önerisini kuvvetle destekliyor ve ABD'nin, bu yanlış kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin S-400 hava savunma sistemi alımını gerekçe göstererek ABD'nin 14 Aralık 2020 tarihinde aldığı mesnetsiz yaptırım kararını esefle karşılıyor ve kınıyoruz. NATO'nun en önemli üyelerinden biri olan Türkiye'ye karşı alınan bu karar müttefiklik ilişkisiyle de bağdaşmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin, 1974'te Kıbrıslı Türkleri toplu katliamdan kurtaran Kıbrıs'taki Türk Barış Harekatı'nı gerekçe göstererek aldığı haksız ambargo kararının hala hafızalarda olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin, kısa bir süre önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah satış ambargosunu kaldırarak Rum tarafının silahlanmasına neden olabilecek talihsiz bir başka karar aldığı da yine hatırlanacaktır."

Açıklamada, Türkiye'nin kendi savunmasını güçlendirmek için egemen bir ülke olarak karar aldığı, ABD'nin bu karara saygı göstermesi gerektiği bildirildi.

"ABD'NİN, BU YANLIŞ KARARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Türkiye aleyhine alınan bu tür kararların, Türkiye'nin, ulusal güvenliği için gerekli tedbirleri alma yönündeki kararlılığını etkilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının varlığının yegane güvencesi olan Anavatan Türkiye'nin, konuyu diyalog ve diplomasi yoluyla çözme konusundaki yapıcı önerisini kuvvetle destekliyor ve ABD'nin, bu yanlış kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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