ABD’nin sınır dışı operasyonu başladı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sürecinde sık sık üzerinde durduğu ve sert bir şekilde propagandasını yaptığı “Amerikan tarihinin en büyük sınır dışı etme operasyonu” , daha göreve başladığı ilk haftadan harekete geçirilirken yüzlerce yasadışı göçmenin evlerine ve işyerlerine baskın yapıldı.

538 TUTUKLAMA YAPILDI

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından ülkenin dört bir yanında yapılan baskınlarda 538 kişinin tutuklandığı ve 373 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. ICE, yasadışı göçmenlere ek olarak cezai suçlamalarla tutuklanan ve kurumun yasa uyarınca sınır dışı edilebileceğine inandığı vatandaş olmayan kişiler için de gözaltı işlemleri yapabiliyor.

‘VERİLEN SÖZLER TUTULDU’

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt X isimli platformda yaptığı açıklamada, “Trump Yönetimi, aralarında bir terör şüphelisi, Tren de Aragua adlı çetenin dört üyesi ve çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giymiş birkaç kaçak göçmenin de bulunduğu 538 kaçak göçmen suçluyu tutukladı” derken, “yüzlerce kaçak göçmen suçlunun” askeri uçaklarla sınır dışı edildiğini duyurdu. Leavitt, “Tarihin en büyük kitlesel sınır dışı operasyonu tüm hızıyla devam ediyor” derken, bu eylemi, “Verilen sözler. Tutulan sözler” sloganıyla destekledi.

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SINIRA ASKER TAKVİYESİ

ABD Başkanı Trump, göreve başladığı gün ABD-Meksika sınırında “ulusal acil durum” ilan etmiş ve ev ile iş yerlerine baskınlar ve toplu sınır dışı etme eylemlerinin fitilini ateşlemişti. Hürriyet’in de aralarında bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, Trump yönetiminin emri üzerine sınıra bin 500 ek ABD askeri gönderildiğini söyledi. Böylelikle güney sınırındaki aktif ABD ordu personeli sayısı 4 bine çıktı. Pentagon ayrıca ABD-Meksika sınırında ordunun hava desteği verdiğini de duyurdu.

86 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Trump yönetiminin “sınır çarı” olarak atadığı Tom Homan, geçen ay “tarihin en büyük kitlesel sınır dışı operasyonu” için masrafın en az 86 milyar dolar tutacağını söylemişti. “Bu operasyon başlangıçta pahalı olacak, ancak uzun vadede Amerikan vergi mükellefleri için büyük vergi tasarrufları sunacak” diyen Homan, bu paraya böyle bir operasyon değip değmeyeceği sorusuna, “Ulusal güvenliğe paha biçebilir misiniz?” cevabını vermişti.

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MEKSİKA HAZIRLIK YAPIYOR

ABD’ye komşu olması dolayısıyla göçmenler için bir geçiş ülkesi olan Meksika’da da Trump’ın toplu sınır dışı operasyonuna karşı eylem planı hazırladı. ABD’ye göç etmek için farklı ülkelerden gelen on binlerce insana da ev sahipliği yapan Meksika, ABD’nin bu göçmenleri Meksika topraklarına itmesi ihtimaline karşı hazırlanıyor. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ”Plan Meksika” isimli bir ekonomik kalkınma programını duyururken, geri dönecek Meksikalılara yönelik istihdam programları faaliyete geçirilecek. ABD-Meksika sınırı boyunca dokuz noktaya kabul merkezleri kurulmasının yanı sıra, Teksas’a komşu olan Ciudad Juárez ve Arizona’ya komşu olan Nogales şehri başta olmak üzere futbol sahaları ve spor salonları barınma amaçlı kullanılacak.

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ABD Başkanı Donald Trump , ilk başkanlık döneminde ABD-Meksika sınırına duvar inşa etmişti.

HAYAT PAHALILIĞI VE SUÇLAR ETKİLİ OLDU

Trump’a seçimi kazandıran en önemli unsurlardan biri olan yasadışı göçün sebepleri olarak son 4 yılda Amerikalıların yaşadığı hayat pahalılığı ve özellikle muhafazakâr medyada sık sık dile getirilen “yasadışı göçmenler tarafından işlenen suçlar” gösteriliyor. Göçmenlerin, yasal Amerikalılardan daha fazla suç işlediğine dair bir istatistik olmasa da bazı yasadışı göçmenler tarafından işlenen taciz, tecavüz ve cinayet gibi suçların ana akım medyada ve sosyal medyada infiale sebep olması da kamuoyunun görüşünün şekillenmesinde etkili oldu. Öte yandan Joe Biden yönetiminin zayıf sınır yönetimi ve milyonlarca yasadışı göçmenin rahatlıkla ABD sınırından geçiş görüntüleri de büyük tepkiyle karşılanmıştı.