ABD’nin silah stoğu eriyor

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Amerikan basının aktardığına göre, Washington yönetimi, üretimi duran ya da kapasitesi düşük olan füze ve sistemlerinin üretiminin arttırılması için sanayiye baskı yapıyor. ABD’li Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden Mark Cancian, ABD’nin tükenen mühimmat stoklarının, olası bir savaş ya da tatbikat için minimum seviyeye gerilediğini yazdı. ABC televizyonuna konuşan ABD Ordusu’ndan bir yetkili, Washington’ın, topyekûn bir savaş durumundaki mühimmat ihtiyacına yönelik dersler çıkardığını, bu ihtiyacın ise tahmin edilenin çok üstünde olduğunu aktardı.