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ABD’nin silah stoğu eriyor

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#ABD#Silah#Ukrayna
ABD’nin silah stoğu eriyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 07:00

ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana toplamda 16 milyar dolarlık silah yardımı açıklarken, Kiev’e yollanan silah ve ekipmanların ABD’nin stoğunu erittiği bildirildi.

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Amerikan basının aktardığına göre, Washington yönetimi, üretimi duran ya da kapasitesi düşük olan füze ve sistemlerinin üretiminin arttırılması için sanayiye baskı yapıyor. ABD’li Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden Mark Cancian, ABD’nin tükenen mühimmat stoklarının, olası bir savaş ya da tatbikat için minimum seviyeye gerilediğini yazdı. ABC televizyonuna konuşan ABD Ordusu’ndan bir yetkili, Washington’ın, topyekûn bir savaş durumundaki mühimmat ihtiyacına yönelik dersler çıkardığını, bu ihtiyacın ise tahmin edilenin çok üstünde olduğunu aktardı.

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#ABD#Silah#Ukrayna

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