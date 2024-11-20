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ABD'nin Rusya korkusu: Kiev Büyükelçiliği'ni kapattı

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#ABD#Rusya#Ukrayna
ABDnin Rusya korkusu: Kiev Büyükelçiliğini kapattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 10:25

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın bugün Ukrayna'ya büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceği uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'nin kapandığını duyurdu.

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ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım'da (bugün) Rusya'nın büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceğine ilişkin özel bilgi alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Hazırlıklı olmak adına büyükelçilik bugün kapalı olacak. Büyükelçilik çalışanlarına yerlerinde kalmaları talimatı verildi. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına hava saldırısı alarmı verilmesi halinde derhal sığınaklara gitmeye hazır olmalarını tavsiye ediyor" ifadeleri kullanıldı.

İLK KEZ ABD'NİN UZUN MENZİLLİ FÜZELERİYLE RUSYA'YA SALDIRILDI

ABD Büyükelçiliğinin saldırı uyarısı, Ukrayna'nın savaşın bininci gününde ilk kez Rus topraklarına ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırmasından bir gün sonra geldi.

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#ABD#Rusya#Ukrayna

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