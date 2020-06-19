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Haber Giriş: 19.06.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

ABD'nin Portland kentinde göstericiler George Washington heykelini yıktı

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ABD'nin Portland kentinde göstericiler George Washington heykelini yıktı
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ABD’nin Oregon eyaletinin Portland kentindeki ırkçılık karşıtı eylemlerde göstericiler George Washington'ın heykelini yıktı.

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda ırkçı ve sömürgeci kişilerin heykellerine saldırılar devam ediyor. ABD’nin Oregon eyaletinin Portland kentinde göstericiler ABD bayrağını üzerine attıkları George Washington'ın heykelini bağladıkları halatlar ile yıktı ve ateşe verdi.

Portland kentinde bulunan German American Society bahçesinde bulunan George Washington'a ait heykelin üzerine kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla “Big Floyd” yazıldı. Polisin bölgeyi güvenlik altına aldığı göstericilerin ise kaçarak uzaklaştığı belirtildi.

ABDnin Portland kentinde göstericiler George Washington heykelini yıktı

George Washington, Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda Kıta Ordusu’nun başkomutanı ve ABD’nin ilk başkanı. ABD’nin Bağımsızlık Savaşı’nda önemli rol oynadığı için, ülkesinde tarihin en önemli şahıslarından biri olarak sayılıyor.

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