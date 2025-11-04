×
HABERLERDünya Haberleri

ABD'nin önemli ismi Dick Cheney hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 14:40

ABD'nin eski Başkan Yardımcı Dick Cheney, 84 yaşında hayatını kaybetti.

ABD’nin en güçlü modern başkan yardımcılarından biri olarak görülen ve “terörle mücadelenin baş mimarı” olarak anılan Dick Cheney, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Eski başkan yardımcısının vefat haberini, Cheney’nin ailesi duyurdu.

Cheney, hayatının büyük bölümünde kalp-damar hastalıklarıyla mücadele etti. 2012’de yapılan kalp nakli operasyonu geçiren Cheney, 2014 yılında verdiği bir röportajda, kalp naklini “hayatın kendisi için bir armağan” olarak nitelendirmişti.

ABD DIŞ POLİTİKASINDA BELİRLEYİCİ ROL OYNADI

CNN International'da yer alan habere göre, Cheney için 11 Eylül 2001'de gerçekleşen Dünya Ticaret Merkezi saldırıları dönüm noktası oldu. Cheney, 11 Eylül sonrası ABD'nin “terörle mücadeşe” stratejisinin "baş mimarı" olarak kabul edildi.

ABD’nin Irak’ı işgali döneminde Başkan George W. Bush’un yardımcısı olarak görev yapan Dick Cheney, Amerikan siyasetinin en etkili isimlerinden biri olarak anılıyor. Cheney, 2001-2009 yılları arasında iki dönem boyunca ABD Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Cheney, görevde olduğu sekiz yıl boyunca ülkenin dış politikasında belirleyici rol oynadı. Özellikle “terörle mücadele” ve Irak’ın işgali süreçlerinde aldığı kararlarla dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Dick Cheney, başkan yardımcılığı döneminde Türkiye’ye de resmî ziyaretler gerçekleştirdi. Ankara temaslarında, ABD–Türkiye ilişkileri, bölgesel güvenlik ve Orta Doğu politikaları gündemin öncelikli başlıkları arasında yer aldı.

