ABD'nin ölüm timi! 2 bin asker neyi değiştirecek? ‘Savaşın sonunu getirir ama sanıldığı gibi değil’

ABD’nin küresel askeri stratejisinde kilit rol oynayan seçkin birliklerinden biri olan 82. Hava İndirme Tümeni Orta Doğu’da tırmanan gerilim çerçevesinde yeniden gündeme geldi. ABD-İsrail-İran hattında çatışmaların sürdüğü kritik süreçte, yaklaşık 2 bin askerden oluşan öncü birliğin bölgeye sevk edildiği öne sürüldü.



The Telegraph’ta yer alan haberde söz konusu konuşlandırma ihtimali, Washington yönetiminin hızlı müdahale kapasitesini bir kez daha gözler önüne sererken, küresel güç projeksiyonu açısından da dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.



ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Mayıs 2025’te Kuzey Karolina’daki Fort Bragg üssünde yaptığı konuşmada birlik için “her an hazır, her an ölümcül” ifadelerini kullanmıştı. Binlerce paraşütçüye hitap eden Hegseth, “Bu oluşuma baktığımda caydırıcılığı görüyorum. Amerikan gücünün somut halini görüyorum” şeklinde konuşmuştu. Hegseth ayrıca, ABD’nin askeri gücünü kullanarak küresel ölçekte barışı yeniden tesis edeceğini vurgulamıştı.



SAATLER İÇİNDE HAREKETE GEÇEBİLEN GÜÇ



ABD Başkanı Donald Trump döneminde yeniden yapılandırılan hızlı müdahale doktrini kapsamında, 82. Hava İndirme Tümeni’nin reaksiyon süresi dramatik biçimde kısaltıldı. Yetkililere göre birlik artık birkaç saat içinde dünyanın herhangi bir noktasında operasyonel hale gelebiliyor. Bu özellik ani krizler, tahliyeler ve güç gösterisi operasyonlarında kritik önem taşıyor.



Birliğin resmî iletişim kanallarında paylaşılan mesajlar da bu yaklaşımı destekliyor. 2018 yılında yayımlanan bir videoda yer alan ‘Düşmanlarımız asla uyumaz. 82. Tümen de uyumaz’ ifadesi, birliğin sürekli hazır olma doktrinini yansıtıyor. Aynı videoda kullanılan ‘Yukarıdan ölüm’ sloganı ise hava indirme birliklerinin karakteristik saldırı tarzını da simgeliyor.





Birinci Dünya Savaşı dönemine ait üniformalar giymiş 82. Hava İndirme Tümeni askerleri, ordunun 250. yıldönümü ve Başkan Donald Trump'ın 79. doğum günü anısına düzenlenen askeri geçit töreninde... / Fotoğraf: Associated Press (AP)

PEKİ, MÜZAKERE İDDİALARININ OLDUĞU DÖNEMDE BU DURUMU NASIL YORUMLAMAK GEREKİYOR?

Güvenlik ve terör uzmanı, emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ, ABD olası bu hamlesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, ABD’nin söz konusu askeri birliği doğrudan sahaya indirmesi halinde bunun savaşın seyrini kökten değiştirebileceğini belirterek,dedi.İran’a yönelik olası bir kara harekâtının mevcut askeri kapasiteyle mümkün olmadığını vurgulayan Başbuğ,ifadelerini kullandı.

Söz konusu planların daha çok stratejik bir çıkmaz yaratma amacı taşıdığını savunan Başbuğ, “İşin tamamen bir sarmala girmesi ve İsrail’in planının işlemesi hedefleniyor. Zaten bu birlik nereye inecek? En çok konuşulan yer Hark Adası. Ancak bu sayıdaki bir gücün sahada somut bir sonuç üretmesi mümkün değil, daha çok söylem düzeyinde kalacak bir hamle olarak görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.



ABD iç siyasetinde de böyle bir operasyona karşı ciddi direnç oluşacağını dile getiren Başbuğ, “Bu birlikle ilgili bir karar alınsa dahi ABD’nin iç siyasetinde buna karşı çıkılacağını ve harekâtın engellenebileceğini düşünüyorum. Çünkü bölgeye asker göndermek, olası kayıpları da göze almak demektir ve bu durum Trump için büyük bir sorun oluşturur” dedi.



Başbuğ, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın ateşkes mesajlarına da dikkat çekerek, “Trump zaten hafta sonu için ateşkes sinyali verdi. Bir şekilde savaşı sonlandırma yoluna gideceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Peki ABD’de ‘Ölüm Timi’ olarak adlandırılan 82. Hava İndirme Tümeni nasıl bir yapıya sahip ve bugüne kadar hangi operasyonlarda bulundu?



TARİHİ 1917’YE UZANIYOR



82. Hava İndirme Tümeni’nin kökleri, I. Dünya Savaşı sırasında, 1917 yılında Georgia’daki Camp Gordon’da atıldı. ABD’nin dört bir yanından gelen askerlerle kurulan birlik, kısa sürede ‘All American’ (Tamamen Amerikalılar) lakabını kazandı. Bu lakap, birliğin bugün hâlâ kullandığı ‘AA’ omuz armasına da yansımış durumda.



Kuruluşundan bu yana geçen 100 yılı aşkın sürede birlik, ABD askeri tarihinin en kritik operasyonlarında görev aldı. Bunların başında Normandiya Çıkarması geliyor. İkinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren bu operasyonda, 82. Tümen askerleri düşman hatlarının gerisine paraşütle indirilerek stratejik köprülerin ve yolların kontrolünü ele geçirdi.





Amerikan askerleri, 4 Haziran 2023 Pazar günü Fransa’nın Normandiya bölgesindeki La Fiere’de düzenlenen 79. Normandiya Çıkarması yıldönümü hazırlıkları sırasında, Amerikan bayrağıyla dalış yapan 82. Hava İndirme Tümeni’ne bağlı bir paraşütçüyü izliyor. / Fotoğraf: AP

II. DÜNYA SAVAŞI’NDAN SOĞUK SAVAŞA



Normandiya’da yaklaşık 18 bin Amerikan paraşütçüsü Kuzey Fransa’ya indirildi. Bu operasyon sırasında birlik, Alman savunma hatlarını zayıflatmak amacıyla kritik ulaşım noktalarını hedef aldı.



Ardından Ardenler Muharebesi sırasında önemli görevler üstlenen birlik, Cheneux bölgesinin ele geçirilmesinde aktif rol oynadı. Ayrıca Nazi lideri Adolf Hitler’in özel koruma birliklerinin de dahil olduğu SS tümenlerinin karşı saldırılarını püskürterek savaşın en kritik anlarında üstünlük de sağladı. Gösterdiği cesaret nedeniyle 5 Onur Madalyası dahil olmak üzere çok sayıda askeri nişanla ödüllendirildi.





ABD Ordusu'nun 82. Hava İndirme Tümeni askerleri... / Fotoğraf: AP

İÇ GÜVENLİKTEN ULUSLARARASI OPERASYONLARA



82. Hava İndirme Tümeni yalnızca dış operasyonlarda değil, ABD içindeki krizlerde de aktif rol oynadı. 1967’de Detroit’teki isyanların bastırılması ve 1968’de Martin Luther King Jr. suikastının ardından Washington ve Baltimore’da düzenin sağlanması için görevlendirildi.Vietnam Savaşı sırasında, ABD kuvvetlerinin zorlandığı Tet Saldırısı döneminde birlik yeniden sahaya sürüldü. ABD komutanı William Westmoreland’ın talebiyle bölgeye gönderilen birlik, Viet Cong (Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi) güçlerine karşı yürütülen operasyonlarda kritik görevler üstlendi.

MODERN DÖNEM: KÜRESEL KRİZLERDE HEP ÖN SIRALARDA



Soğuk Savaş sonrası dönemde de aktif rolünü sürdüren birlik, Panama’da Manuel Noriega’nın devrilmesinde görev aldı. Ardından Çöl Fırtınası Operasyonu ve Çöl Kalkanı Operasyonu kapsamında Orta Doğu’da konuşlandırıldı.



1990’lı yıllarda Balkanlar’daki çatışmalarda ve 2000’li yıllarda “Terörle Savaş” kapsamında Afganistan ve Irak’ta aktif görev aldı. Özellikle 2021 yılında Afganistan’da yaşanan kriz sırasında, Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesi üzerine başlatılan tahliye operasyonlarında da kilit rol oynadı.





82. Hava İndirme Tümeni askerleri, 14 Şubat 2022’de Kuzey Carolina’daki Fort Bragg’dan Polonya'ya konuşlanmadan önce Pope Field’daki pistte yürüyorlar. / Fotoğraf: AP

İNSANİ KRİZLERDE DE SAHADA



Birlik yalnızca savaş görevlerinde değil, insani krizlerde de hızlı müdahale gücü olarak öne çıkıyor. The Telegraph’ta yer alan haberde 2005 yılında Katrina Kasırgası ABD’nin Körfez kıyılarını vurduğunda, birlik sadece 7 saat içinde New Orleans’a ulaştı. Burada arama-kurtarma, yardım dağıtımı ve kamu düzeninin sağlanması gibi görevler üstlendi.82. Hava İndirme Tümeni, yaklaşık 5 bin askerden oluşan tugay muharebe timleriyle yapılandırılmış durumda. Birlik, ‘zorla giriş operasyonları’ olarak bilinen yüksek riskli hava indirme görevlerinde uzmanlaşmış bir piyade gücü olarak faaliyet gösteriyor.Aynı zamanda ABD’nin hızlı müdahale mekanizması olan Acil Müdahale Gücü’nün (IRF) çekirdeğini oluşturuyor. Bu yapı, ABD Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri’nin koordinasyonuyla çalışarak 24 saat içinde dünyanın herhangi bir noktasına konuşlandırılabiliyor.

Görev yelpazesi oldukça geniş:



Stratejik havaalanlarının ele geçirilmesi

Kritik altyapının kontrol altına alınması

ABD büyükelçiliklerinin korunması

Acil tahliye operasyonlarının yürütülmesi



DEV ASKERİ ÜS: Fort Bragg



Birliğin ana üssü olan Fort Bragg, yaklaşık 57 bin askeri personel ve 11 bin sivil çalışanıyla dünyanın en büyük askeri üslerinden biri olarak öne çıkıyor. Üste yürütülen yoğun eğitim programı kapsamında askerler neredeyse her ay toplamda yaklaşık 3-4 binden fazla paraşüt atlayışı gerçekleştiriyor. Bu yoğun eğitim temposu, birliğin ‘her an hazır’ doktrininin temelini oluşturuyor.



Son konuşlandırma isteği ise ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını yeniden güçlendirdiğine işaret ediyor. Uzmanlara göre 82. Hava İndirme Tümeni’nin sahaya sürülmesi, yalnızca askeri değil aynı zamanda siyasi bir mesaj niteliği taşıyor.



Washington yönetimi, bu hamleyle hem müttefiklerine güvence vermeyi hem de rakiplerine caydırıcılık sinyali göndermeyi hedefliyor. Önümüzdeki süreçte birliğin görev kapsamının genişleyebileceği ve bölgedeki gelişmelere bağlı olarak daha büyük bir askeri varlığın konuşlandırılabileceği değerlendiriliyor.



The Telegraph'ın "The illustrious ‘All American’ unit sent to join Trump’s war" başlıklı haberinden faydalanılmıştır.