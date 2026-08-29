ABD’nin NATO Temsilcisinden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Harika bir müttefik ve iyi bir dost... 'Raporumuzu Ankara'da aldık'

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ABD’nin NATO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, NATO’nun yeni dönemini ve ittifakın savunma harcamalarındaki artışı değerlendirdi. Türkiye’nin NATO açısından kritik bir konumda olduğunu belirten Whitaker, Türk ordusu ve savunma sanayisine övgüler yağdırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiye de dikkat çekti.

"TÜRKİYE HARİKA BİR MÜTTEFİK"

Newsmax ekranlarında katıldığı programda Türkiye’nin NATO’daki güçlü konumuna dikkat çekilmesinin ardından konuşan Whitaker, Ankara’nın ittifak için önemli bir müttefik olduğunu söyledi.

Türkiye’nin NATO topraklarının güneydoğusundaki kritik bir bölgeyi koruduğunu belirten Whitaker, ülkenin askeri gücünün yanı sıra savunma sanayisindeki kapasitesine de dikkat çekti.

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Whitaker, "Bununla birlikte, gemiler, mühimmat ve NATO müttefiklerinin ihtiyaç duyduğu diğer şeyleri üretebilen çok yetenekli ve önemli bir savunma sanayisine de sahipler" dedi.

Türkiye'yi yakından tanıdığını belirten Whitaker, NATO zirvesinden yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye geldiğini ve ülkenin farklı bölgelerini ziyaret ettiğini söyledi. ABD kuvvetlerinin Türkiye'deki varlığını incelediğini ve Türk ordusunun tatbikatını takip ettiğini aktaran Whitaker, "Türkiye, güçlü ordusuyla NATO'daki en kuvvetli ikinci orduya sahip olan harika bir müttefik ve iyi bir dost. NATO’da çok sıkı çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

TRUMP-ERDOĞAN İLİŞKİSİNE ÖZEL VURGU

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde liderler arasındaki diyaloğun önemine dikkat çeken Whitaker, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki ilişkiyi öne çıkardı.

Whitaker, "Biliyorsunuz, Türkiye’de harika bir büyükelçimiz var. Ve ben gerçekten de işlerin yolunda gittiğini düşünüyorum. Ama en önemlisi, elbette, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurduğu liderler arası ilişkidir" diye konuştu.

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ABD'li büyükelçi, Türkiye'nin NATO içerisinde önemli bir rol üstlendiğini ve ittifakın çalışmalarına güçlü şekilde katkı sağladığını belirtti.

NATO'DA YENİ DÖNEM: NATO 3.0

Whitaker, NATO'nun yeni bir stratejik döneme girdiğini belirterek bu süreci "NATO 3.0" olarak tanımladı.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne de değinen Whitaker, Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Whitaker, "Şu anda olan şey, geçen yıl Lahey’de savunma ve savunma ile ilgili kalemler için GSYİH’nın %5’ini ayırmayı kararlaştırmış olmamızdır. Ve bir ay önce Ankara’daki zirvede ilk performans raporumuzu aldık. O rapor notu iyiydi" ifadelerini kullandı.

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Avrupalı ve Kanadalı müttefiklerin savunma harcamalarını 139 milyar dolar artırdığını belirten Whitaker, ABD'nin ise teçhizat ve mühimmat için 60 milyar dolar harcadığını söyledi.

"ARTIK HEPİMİZ EŞİT DERECEDE GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

NATO ülkelerinin savunma kapasitesini artırmasının önemli olduğunu belirten Whitaker, ittifakın gelecekte daha dengeli bir askeri yapıya kavuşacağını savundu.

Whitaker, "Bütün övgü elbette Başkan Trump ve onun liderliğine aittir. Artık, 77 yıldır NATO müttefiklerimizin ABD’nin gücünden faydalandığı günler geride kaldı. Ama şimdi hepimiz eşit derecede güçlü olacağız" dedi.

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ABD'NİN STRATEJİK ÖNCELİKLERİ DEĞİŞİYOR

ABD'nin küresel stratejisinde de önemli değişiklikler yaşandığını belirten Whitaker, Washington'ın öncelik sıralamasını yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Whitaker'a göre ABD'nin ilk önceliğini vatan savunması ve Batı Yarımküre oluştururken, Hint-Pasifik bölgesi ikinci sırada yer aldı. Avrupa'nın savunması ise öncelik sıralamasında dördüncü sıraya yerleştirildi.

ABD'nin bundan sonraki süreçte kendi kapasitesine yakın güçte müttefiklerle hareket etmek istediğini belirten Whitaker, NATO'daki yeni yaklaşımın Trump'ın ikinci dönemindeki önemli dış politika adımlarından biri olduğunu savundu.