ABD'nin Mutlak Kararlılık Operasyonu: Maduro nasıl yakalandı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği nihai emirle başlatılan "Mutlak Kararlılık Operasyonu", Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlandı.

Operasyona dair bilgi paylaşan ABD'li yetkililer, Maduro ve eşinin yatak odalarından çıkarılırken yerde sürüklendiklerini bildirdi. Aylar süren CIA çalışması ve özel kuvvetlerin titiz eğitim sürecinin ardından gerçekleşen operasyon, Venezuela'da ağır can kaybına yol açarken, uluslararası alanda da büyük yankı uyandırdı.

VENEZUELALI MUHBİRLER CIA'E BİLGİ VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalama operasyonu için aylar öncesinden hazırlıklara başladı. Ağustos ayında CIA'ye bağlı küçük bir ekip, Venezuela'ya gizlice sızdı. CIA ekibi, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta tespit edilmeden aylarca faaliyet gösterdi. CIA'in topladığı bilgiler, insansız hava araçları (İHA) ve muhbirlerden alınan bilgilerle desteklendi. ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, CIA'in operasyonu sayesinde Maduro'nun günlük rutinlerinin en ince detayına kadar öğrenilip haritalandırıldığını kaydetti.

Venezuela'ya sızan CIA ajanları, Caracas'ta ABD Büyükelçiliği'nin kapalı olması nedeniyle yüksek risk altında çalıştı. Operasyonlarının fark edilmesi halinde Venezuela'dan güvenle çıkmalarını sağlayacak diplomatik bir kanal yoktu. Delta Force komandolarının gerçekleştirdiği operasyon için CIA'in çalışmaları hayati önem taşıdı. ABD'li üst düzey yetkililere göre CIA'in sağladığı veriler olmadan, Venezuela lideri Maduro'nun yakalanması mümkün görünmüyordu.

Venezuela Devlet Bakanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores

TRUMP'IN MADURO İLE GÖRÜŞMESİ

Trump, operasyondan bir hafta önce Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Venezeula liderine görevden ayrılması gerektiğini söyledi. Bu görüşme sırasında Venezuela kıyılarında bir ABD savaş gemisi filosu bulunuyordu ve CIA ekibi ülkede faaliyetlerine devam ediyordu.

Washington Post'un haberine göre, Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında operasyona ilişkin bilgi veren Trump, bu konuşmaya değinerek Maduro'ya "Teslim olmalısınız" dediğini belirtti. Maduro, hayatının en büyük kumarını oynadı. Trump'ın dediğine göre, "teslim olmaya çok yaklaştı" ama direndi.

Maduro'nun ABD'nin dayatmasıyla görevini terk etmeyi reddetmesi, gizli planın son aşamasını tetikledi. Cuma günü ABD saatiyle 22:46'da Trump, operasyonun başlatılması için nihai emri verdi. "Mutlak Kararlılık Operasyonu" olarak adlandırılan saldırı, Trump'ın iki Başkanlık dönemindeki en cüretkar askeri harekat oldu. Yetkililer, operasyonu uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi gerekçe göstererek meşrulaştırdı.

YOĞUN HAZIRLIK SÜRECİ

Özel kuvvetler, operasyon öncesinde yoğun bir eğitim sürecinden geçti. Delta Force komandoları, Kentucky'de inşa edilen Maduro'nun yerleşkesinin tam ölçekli maketinde tatbikat yaptı. Askerler, "çelik kapıları hızla patlatma alıştırmaları" gerçekleştirdi. Trump, birliklerin "devasa kaynak makineleri" ile eğitim aldığını açıkladı. Hazırlıklar, 2011'de Usame bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonundakine benzer bir titizlikle yürütüldü.

Aynı dönemde, Trump yönetiminden bir ekip proje üzerinde gizlice çalıştı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller bu süreçte aktif rol aldı. Ekip düzenli toplantılar yaparak Trump'ı bilgilendirdi.

Operasyonun zamanlaması, hava koşullarına bağlı olarak değişti. Venezuela'daki rüzgar ve bulutlu hava saldırıyı günlerce geciktirdi. ABD ordusu, uygun hava şartlarının oluştuğu anı bekledi. Cuma günü hava düzelince, pilotlar için uygun koşullar oluştu.

New York Times'ın (NYT) haberinde, ABD'li bir yetkilinin, kötü hava koşulları nedeniyle görevin ocak ayının ortalarına kadar ertelenebileceğini belirttiği aktarıldı. Pentagon ise tatil dönemini tercih etti. Venezuela'da birçok hükümet yetkilisi ve Venezuela askeri personelinin önemli kısmının tatilde olması, bu zamanlamayı stratejik hale getirdi.

Trump cuma gecesi düzenlenen operasyonu Mar-a-Lago'daki güvenli bir odada ekranlardan izledi.

VENEZUELA'YA OPERASYONUN DETAYLARI

Haftalarca süren titiz planlama ve havanın “mükemmel” olmasını bekledikten sonra Trump, Mutlak Kararlılık Operasyonu'na yeşil ışık yakarak, askerlere “İyi şanslar ve Tanrı yardımcınız olsun” dedi.

Cumartesi gününün şafağında gerçekleşen operasyon, siber saldırıyla başladı. Saldırı sonucu Caracas'ın büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşandı. Bu sayede uçaklar, İHA'lar ve helikopterler tespit edilmeden Maduro'nun sarayına yaklaşabildi. 150'den fazla askeri hava aracı, 20 farklı ABD üssü ve donanma gemilerinden kalkış yaptı. Hava araçları Caracas'a doğru ilerlerken, ABD istihbaratı orduya taktiksel üstünlüğün korunduğu bilgisini verdi.

Sabahın erken saatlerinde, ABD savaş uçakları Venezuela'nın radar ve hava savunma bataryalarına saldırdı. Caracas'ta şiddetli patlamalar meydana geldi. Bir ABD yetkilisi, bu saldırıların çoğunda radar tesisleri ve radyo kulelerinin hedef alındığını belirtti. Venezuela'nın hava savunması imha edilince, Delta Force kuvvetlerini taşıyan helikopterler için güvenli bir koridor açıldı.

CARACAS'A BASKIN

ABD helikopterleri, yerel saatle 02:01'de Maduro'nun yerleşkesine yaklaşırken Venezuela askerleri ateş açarak karşılık verdi. General Caine, helikopterlerin çıkan çatışmada Venezuelalılara "ezici bir güçle" karşılık verdiğini açıkladı. Helikopterlerden biri vuruldu. ABD'li yetkililer, operasyon sırasında yaklaşık yarım düzine askerin yaralandığını bildirdi. Delta Force kuvvetleri, 160. Özel Harekat Havacılık Alayı tarafından hızla çatışma bölgesine ulaştırıldı.

Yaklaşık bir düzine Özel Kuvvetler askeri, sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Maduro’nun yerleşkesine halatlarla iniş yaptı. Helikopterlerden halatlara tutunarak süratle aşağı kayan askerler, yerde yoğun ateşle karşılaştılar.

MADURO'NUN YAKALANIŞI

Delta Force, Maduro'nun bulunduğu binaya hızlıca girdi. Trump, Maduro'nun Caracas'taki bir askeri üssün "kale gibi" bir sığınağında "sıkı güvenlik önlemleri altında" tutulduğunu söyledi.

NBC News'ün bildirdiğine göre, ABD askerleri binanın içine girmek için patlayıcılar kullandı. Özel harekat güçleri, kapıyı patlattıktan sonra Maduro'nun bulunduğu yere 3 dakika içinde ulaştı. Venezuela lideri ve eşi, çelik takviyeli bir odaya kaçmaya çalıştı ancak ABD güçleri tarafından durduruldu.

Trump, Maduro ve eşi Cilia'nın ABD Özel Kuvvetleri tarafından kaçırılmadan saniyeler önce, 6 inç kalınlığındaki çelik kapılı güvenli odanın kapısını kapatmaya çalıştığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Etrafı sağlam çelikten yapılmış, güvenli alan dedikleri bir yer vardı. O alanı kapatamadı. Oraya girmeye çalıştı ama o kadar hızlı saldırıya uğradı ki içeri giremedi. Kapı çok kalın ve ağırdı. Ama o kapıya ulaşamadı. Kapıya kadar geldi ama kapıyı kapatamadı."

Delta Force, binaya girdikten yaklaşık 5 dakika sonra Maduro'yu yakaladı.

MADURO VE EŞİ YERDE SÜRÜKLENDİ

CNN International'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odalarından çıkarılırken sürüklendiği bildirildi.

Delta Force, çifti helikopterlere bindirerek ABD karargahına geri döndü. Caracas saatiyle sabah 4:29'da Maduro ve eşi, USS Iwo Jima savaş gemisine transfer edildi. Gemi, operasyon sırasında Venezuela kıyılarından yaklaşık 100 mil açıkta konuşlanmıştı. Çift, buradan Guantanamo Körfezi'ndeki ABD Donanma üssüne nakledildi.

Trump, özel harekat birlikleri Venezuela'dan ayrılıp okyanus üzerinde uçana kadar süreci izledi. ABD'nin Venezuela'ya karşı ikinci bir saldırı dalgası düzenlemeye hazır olduğunu bildiren Trump, bunun gerekli olacağını düşünmediğini sözlerine ekledi. Diğer Venezuelalı liderlere yönelik uyarıda bulunarak, onların da peşine düşmeye hazır olduklarını vurguladı.

EN AZ 40 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Venezuela'da cumartesi günü düzenlenen saldırıda, aralarında askeri personel ve sivillerin bulunduğu en az 40 kişi hayatını kaybetti. Yaralı asker sayısı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles, kasım ayında Vanity Fair'e verdiği röportajda amacın Maduro "pes edene" kadar teknelere saldırmak olduğunu söylemişti. Wiles röportajında, Venezuela anakarasına yapılacak bir saldırının Kongre onayı gerektirdiğini ve Beyaz Saray'ın bu onayı almadığını belirtmişti. Operasyonun yasal boyutuna ilişkin tartışmalar devam ediyor.