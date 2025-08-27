ABD'de okula silahlı saldırı: 2 ölü, 17 yaralı

Haberin Devamı

Yerel kaynaklar, okula yönelik silahlı saldırının yerel saatle 10.15 civarında gerçekleştiğini duyurdu.



Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Annunciation Katolik Okulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktararak "Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.



Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de kentin güneyindeki korkunç şiddet olaylarını takip ettiğini belirterek, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu vurguladı.



Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.



TRUMP'TAN AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendisinin bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.



Trump, "Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim." ifadesini kullandı.



"AKIL ALMAZ BİR TRAJEDİ"



Minneapolis Polis Departmanı Şefi Brain O'hara, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, saldırıda 8 ve 10 yaşında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 14'ü çocuk 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.



O'Hara, yaralılar arasında iki çocuğun durumunun kritik olduğunu belirterek saldırgana ilişkin de "Bu korkak saldırıdan sonra kilisenin arkasında kendi hayatına son verdi." ifadesini kullandı.



Minneapolis'in "akıl almaz bir trajedi" yaşadığını vurgulayan O'Hara, okul çocuklarının kilisede ayin yaptığı sırada saldırganın binanın dışından yaklaşarak pencerelerden uzun namlulu silahla ateş etmeye başladığını aktardı.



O'Hara, "Saldırgan uzun namlulu silah, bir av tüfeği ve bir tabanca taşıyordu. Bu, masum çocuklara ve diğer insanlara karşı kasıtlı bir şiddet eylemiydi. Çocuklarla dolu bir kiliseye ateş açmanın katıksız zulmünü ve korkaklığını aklın kavraması kesinlikle zor." diye konuştu.



Saldırganın 20'li yaşların başında siyah kıyafetler giyinmiş bir erkek olduğunu söyleyen O'Hara, suç geçmişi, okulla bağlantısı olup olmadığı ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği gibi sorular için de soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi. Yaralıların kaldırıldığı Hennepin Hastanesi acil doktoru Thomas Wyatt da yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu açıklamasını yaptı.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde özel bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırının ardından hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde bayrakların 31 Ağustos gün batımına kadar yarıya indirilmesini emretti. Trump, "Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde işlenen anlamsız şiddet eylemlerinin kurbanlarına saygı göstergesi olarak, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve yasaları tarafından bana verilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yetkilerimle, Beyaz Saray'da, tüm kamu binalarında ve arazilerinde, tüm askeri karakollarda ve deniz üslerinde ve Columbia Bölgesi ile Amerika Birleşik Devletleri ve toprakları ve mülkleri genelinde bulunan tüm federal hükümet deniz araçlarında 31 Ağustos 2025 gün batımına kadar bayrakların yarıya indirilmesini emrediyorum" dedi.

ABD dışındaki büyükelçilikler, konsolosluklar ve diğer yurt dışı tesisleri ile tüm askeri tesisler, deniz kuvvetleri gemileri ve istasyonları da aynı süre boyunca bayrakları yarıya indirecek.