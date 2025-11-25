Haberin Devamı

ABD, Venezuela merkezli suç örgütü Cartel de los Soles’i (Güneşler karteli) resmen Yabancı Terörist Örgüt (FTO) olarak tanımladı. ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı duyuru, verilen sürenin dolmasının ardından yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte ABD’de bulunan veya ABD vatandaşlarının kontrol ettiği suç örgütüne ait tüm varlıklar bloke edildi ve örgütle bağlantılı kişilerle yapılacak işlemler yasaklandı. Ayrıca suç örgütüyle ilgili süreçlere katılan yabancı finans kuruluşları için ikincil yaptırım riski ortaya çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 17 Kasım’da yaptığı açıklamada Cartel de los Soles’in FTO olarak tanımlanacağını duyurmuştu. Rubio, “Cartel de los Soles, Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi örgütlerle birlikte yarımküremizdeki şiddet olaylarından ve ABD ile Avrupa’ya gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığından sorumludur” ifadelerini kullanmıştı.

Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bazı üst düzey yetkilileri örgütü yönetmekle suçlamış ve “Bu kişiler Venezuela’nın meşru hükümetini temsil etmiyor” demişti. ABD Hazine Bakanlığı ise temmuz ayında Cartel de los Soles’i yaptırım listesine eklemişti.

TRUMP’IN MADURO İLE GÖRÜŞME HAZIRLIĞI ABD BASININA SIZDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, danışmanlarına Maduro ile doğrudan görüşmeyi planladığını söylediği iddia edildi.

Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, yakın çevresine Maduro ile görüşme hazırlığı içinde olduğunu bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklar, bu durumun ABD’nin yakın vadede Venezuela’ya yönelik füze saldırısı ya da kara harekâtı planlamadığının bir işareti olabileceğini belirtti.

Konuya ilişkin bilgi sahibi bir ABD’li yetkili, Maduro’ya yönelik “şu anda” herhangi bir saldırı planı bulunmadığını söyleyerek, “Şu anda kimse gidip onu vurmayı veya kaçırmayı planlamıyor” dedi. Yetkili, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonların ise süreceğini belirtti.

Bir diğer ABD yetkilisi, Trump–Maduro görüşmesi için henüz bir tarih belirlenmediğini ve görüşmenin “planlama aşamasında” olduğunu ifade etti.

ABD, Venezuela lideri Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koyduğunu duyurmuştu

ABD’NİN ÖNCELİĞİ: PETROL VE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

Washington’un, Maduro ile planladığı görüşmeye "Venezuela’nın dev petrol rezervleri ve Maduro’nun koltuğu bırakması" hedefleriyle yaklaştığı iddia edildi

İki ay önce Maduro’nun ülkenin petrol rezervlerini ABD’ye sunmak istediği ancak iktidardan vazgeçmediği, bu nedenle Trump’ın teklifi reddettiği ileri sürüldü.

Beyaz Saray’dan bir yetkili, Axios’a yaptığı açıklamada, “Gizli operasyonlarımız var ama hiçbiri Maduro’yu öldürmek için tasarlanmadı. Uyuşturucu kaçakçılığını durdurmak için tasarlandı. Ama Maduro giderse gözyaşı dökmeyiz” dedi.

"AMERİKAN EKONOMİSİ İÇİN ÇOK İYİ HABER"

Newsweek’in aktardığına göre Cumhuriyetçi Kongre Temsilcisi Maria Salazar, Fox Business’a yaptığı açıklamada Maduro’nun “bizim müdahaleye hazırlandığımızı anladığını” söyledi.

Florida temsilcisi Salazar, Venezuela’nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğunu hatırlatarak, olası bir rejim değişikliğinin “Amerikan ekonomisi için çok iyi bir haber olacağını” ifade etti.

ABD’nin son üç aylık dönemde “uyuşturucu taşıyan gemiler” olarak nitelendirilen hedeflere yönelik birçok saldırı düzenlediğini ve dünyanın en büyük uçak gemisini Karayipler’e gönderdiğini hatırlatan Salazar, Maduro’nun suçlamaları reddettiğini söyledi.

Salazar, Maduro’nun terör örgütü olduğu öne sürülen Cartel de los Soles’in başında olduğunu ve ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla arandığını belirtti.

“Bu durum Panama’ya çok benzeyecek” diyen Salazar, ABD’nin 1989’da Manuel Noriega’yı tutuklamak için Panama’yı işgal ettiğini hatırlattı.

KARAYİPLER’DE GERİLİM TIRMANDI

Maduro’nun Washington tarafından “terörist lider” olarak tanımlanmasının hemen ardından ABD’ye ait bir B-52 stratejik bombardıman uçağı Karayipler’de tansiyonu artırdı.

500 kilogramlık bombaları saniyeler içinde hedefe indirebilen uçak, tamamen boşaltılmış Venezuela hava sahasının kıyısında uçuş gerçekleştirdi. Binlerce kişi tarafından uçuş takip sistemlerinde izlenen B-52, yayımlanan NOTAM sonrası “boşalmış hava sahasında uçan tek uçak” olarak kaydedildi.

Bölgede gerilim tırmanırken, ABD donanması Venezuela açıklarında binlerce askerle olası bir operasyona hazır bekledi. Ancak Trump’ın önce diplomatik adımları tercih ettiği belirtildi.

Axios’a konuşan kaynaklar, Washington’ın Maduro’yu terör örgütleriyle ilişkilendirerek resmen “terörist” ilan etmesinin ardından Trump’ın görüşmeye sıcak baktığını aktardı. Aynı kaynaklar, diplomasi başarısız olursa askeri seçeneğin hızla gündeme gelebileceğini vurguladı.

Bir ABD yetkilisi, “Kimse Maduro’yu vurmayı ya da kaçırmayı planlamıyor. Şu aşamada ‘asla olmaz’ diyemem ama plan bu değil” ifadelerini kullandı. Yetkili, “Uyuşturucu taşıyan tekneleri havaya uçuracağız. Uyuşturucu kaçakçılığını durduracağız” diyerek daha agresif bir strateji sinyali verdi.

ABD’nin yürüttüğü “Güney Mızrağı Operasyonu” kapsamında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere düzenlenen 21 saldırıda en az 83 kişi öldü. Operasyonun mimarı kabul edilen Orgeneral Dan Caine’in hafta başında Puerto Rico’yu ziyaret etmesi dikkat çekti.

ASKERİ YIĞINAK SÜRÜYOR, MADURO 4,5 MİLYON MİLİSİ SEFERBER ETTİ

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika’daki uyuşturucu kartelleriyle “yerinde mücadele” gerekçesiyle ordunun daha etkin kullanılmasını istemişti.

ABD, bu kapsamda ağustos sonunda Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir güç göndermişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun Venezuela’da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Maduro ise buna karşılık ülkede 4,5 milyon milisi seferber ettiğini açıklamış ve olası bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını ifade etmişti.

ABD’nin Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle bazı tekneleri hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyu tarafından “uluslararası hukuka aykırı” bulunarak eleştirilmişti.

ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, saldırı grubuyla birlikte Latin Amerika bölgesine ulaşmıştı.