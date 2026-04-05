ABD’nin ‘Lucas’ hamlesi! İran’ın sistemini mi kopyaladı? Sürpriz silahın arkasındaki sır

ABD’nin İran ile yaşadığı çatışmada sahaya sürdüğü düşük maliyetli ancak etkili saldırı dronu Lucas (FLM 136), modern savaş doktrininde önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor. Geleneksel olarak yüksek bütçeli savunma projeleri ve uzun tedarik süreçleriyle bilinen ABD ordusu, bu kez alışılmışın dışına çıkarak kısa sürede geliştirilen ve görece ucuz bir sistemle sahada dikkat çekici sonuçlar elde etti.



Ancak Lucas’ın en çarpıcı yönü, ne Silikon Vadisi merkezli girişimlerin ürünü olması ne de ABD’nin geniş savunma teknoloji ekosisteminden çıkması. Bu insansız hava aracı, İran teknolojisinin ‘tersine mühendislikle’ incelenmesi sonucu geliştirildi.

İRAN’IN DRON SİSTEMİ Mİ KOPYALANDI?



ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki küçük bir mühendislik ekibi, Ukrayna’da ele geçirilen İran yapımı ‘Şahid’ tipi bir insansız hava aracını detaylı şekilde inceleyerek Lucas’ın temelini attı. Bu süreç, ABD’nin yaklaşık yarım yüzyıl sonra ilk kez başka bir ülkenin askeri teknolojisini sistematik biçimde kopyalaması olarak kayıtlara geçti.



Son benzer örnek, Soğuk Savaş döneminde Sovyet yapımı bir duba köprüsünün incelenmesi olmuştu. Geliştirilen Lucas sistemi, teknik açıdan en gelişmiş donanımları içermese de düşük maliyet, hızlı üretim ve operasyonel esneklik gibi unsurlar ön planda tutularak tasarlandı. Wall Street Journal’da yer alan haberde Eski Pentagon yetkililerinden Michael Horowitz, bu sistemi ‘dronların Toyota Corolla’sı’ olarak tanımladı. Bu benzetme, sistemin lüks olmaktan ziyade erişilebilir ve yaygın kullanılabilir olduğuna işaret ediyor.





SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDE KRİTİK ROL



ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü operasyonların ilk günlerinden itibaren Lucas dronları aktif olarak kullanıldı. Üst düzey savunma yetkililerinin iddialarına göre bu sistemler: İran’a ait silah üretim tesislerini, Şahid insansız hava aracı fabrikalarını, hava savunma sistemlerini ve İslam Devrim Muhafızları hedeflerini başarıyla vurdu.



Wall Street Journal’da yer alan habere göre bu saldırıların etkisi kısa sürede sahaya yansıdı. Savaşın ilk birkaç günü içinde İran’ın insansız hava aracı saldırılarında yüzde 83 oranında düşüş yaşandığı belirtildi. Bu durum, Lucas’ın operasyonel etkinliği konusunda önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

MALİYET FARKI: MİLYON DOLARLARA KARŞI ON BİNLER



Lucas’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri maliyet avantajı. Pentagon verilerine göre bir Lucas dronunun maliyeti 10 bin ila 55 bin dolar arasında değişiyor. Bu miktar, ABD’nin yaygın olarak kullandığı Tomahawk seyir füzesi ile kıyaslandığında ciddi bir fark ortaya koyuyor. Tomahawk füzelerinin birim maliyeti en az 2 milyon dolar seviyesinde olarak değerlendiriliyor. Bu fark, özellikle uzun süreli ve yoğun çatışmalarda sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıyor.



ÇİN SENARYOSU BU PROJENİN TEMELİNİ OLUŞTURDU



Aslında Lucas projesinin kökeni, doğrudan İran değil, ABD’nin Çin ile olası bir çatışmaya yönelik yaptığı simülasyonlara da dayanıyor. Ulusal güvenlik uzmanlarının yürüttüğü çalışmalar, ABD’nin mevcut mühimmat stoklarının büyük ölçekli bir çatışmada iki hafta içinde tükenebileceğini ortaya koydu. Bu analizler sonrası Pentagon, şu özelliklere sahip bir sistem arayışına girdi:



* Hızlı üretilebilen

* Ucuz

* Uzun menzilli

* Seri kullanıma uygun



Bu ihtiyaçlar, Lucas gibi ‘tek yönlü saldırı dronları’ konseptini doğurdu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ETKİSİ



Lucas’ın geliştirilmesinde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da önemli rol oynadı. Rusya’nın İran yapımı Şahid dronlarını yoğun şekilde kullanması, bu sistemlerin sahadaki etkinliğini gözler önüne serdi. Ukrayna verilerine göre Rusya, ayda yaklaşık 4 bin modifiye edilmiş Şahid dronunu sahada kullanıyor. Bu durum, düşük maliyetli dronların modern savaşta ne kadar kritik hale geldiğini açıkça ortaya koydu.





ÜRETİM MODELİNDE II. DÜNYA SAVAŞI YAKLAŞIMI



Lucas projesinde dikkat çeken bir diğer unsur ise üretim modeli oldu. ABD hükümeti, fikri mülkiyet haklarını elinde tutarak üretimi özel şirketlere dağıttı. Bu yaklaşım, İkinci Dünya Savaşı sırasında uygulanan seri üretim modeline benzetiliyor.Planlara göre toplam beş üretici firma, her biri aylık 300 adet olmak üzere seri üretim gerçekleştirecek.

DENİZ PİYADELERİNDEN ORTA DOĞU’YA



Lucas dronlarını ilk kullanan birlik ise ABD Deniz Piyadeleri oldu. Başlangıçta Hint-Pasifik bölgesi için yaklaşık 6 bin adet sipariş verildi. Ancak İran ile savaşın başlamasıyla birlikte bu sistemler hızla ABD Merkez Komutanlığı kontrolüne devredildi ve şubat ayında ilk kez aktif çatışmada kullanıldı.



Lucas’ın hızlı şekilde sahaya sürülmesinde siyasi kararlar da belirleyici oldu. Donald Trump döneminde başlatılan savunma tedarik reformları ve özellikle Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından alınan bürokratik süreçleri azaltma kararları, bu tür sistemlerin hızla devreye alınmasını mümkün kıldı. Bu reformlar, ABD’nin geleneksel olarak yavaş ilerleyen savunma satın alma süreçlerini ciddi şekilde hızlandırdı.

HER ORTAMDA AYNI BAŞARIYI GÖSTERMELERİ ZOR



ABD cephesinden paylaşılan verilere göre Lucas, İran’a karşı etkili olmuş olsa da uzmanlar bu sistemin her ortamda aynı başarıyı göstereceği konusunda temkinli. Elektronik harp uzmanı Jack De Santis, Orta Doğu’daki düşük elektronik karıştırma seviyesinin Lucas’ın başarısında etkili olduğunu belirtiyor. Çin gibi daha gelişmiş elektronik harp kapasitesine sahip bir rakibe karşı aynı performansın garanti olmadığı ifade ediliyor.



GPS karıştırma sistemlerinin yoğun olduğu bir ortamda bu tür dronların: Rotadan sapabileceği, kontrol kaybı yaşayabileceği ve hedefe ulaşamayabileceği değerlendiriliyor.



Öte yandan ABD’nin düşük maliyetli dronlara karşı savunma sistemlerinin yetersizliği de dikkat çekiyor. İran destekli grupların, küçük ve ucuz dronlarla ABD üslerini tehdit etmeye devam ettiği belirtiliyor. Bu durum, sadece saldırı değil savunma tarafında da ciddi açıklar bulunduğunu gösteriyor.



Wall Street Journal’ın “America’s Best New Weapon in Iran Is a Drone Inspired by Iran” başlıklı haberinden derlenmiştir.