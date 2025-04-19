ABD'nin Kırım planı ortaya çıktı: Rusya'ya iyi, Ukrayna'ya kötü haber

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Rusya ve Ukrayna arasındaki barış süreci devam ederken ABD Başkanı Trump'ın, ateşkes kapsamında Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak görmeye hazır olduğu iddia edildi.

Bloomberg'e konuşan bilgi sahibi kaynaklara göre, Moskova ile Kiev arasında yapılacak geniş kapsamlı barış anlaşmasının parçası olarak ABD'nin, Rusya'nın Kırım üzerindeki kontrolünü tanımaya hazırlanıyor.

Trump'ın ateşkes anlaşmasının imzalanması konusunda istekli olduğun son işareti olan bu taviz, hızla ilerleme kaydedilmediği takdirde Trump yönetiminin barış çabalarından vazgeçebileceğini belirttiği sırada geldi.

Rusya, 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmiş Rusya yanlısı Sergey Aksyonov hükûmetini kurmuştu. Rusya, işgal altında gerçekleştirilen referandumun ardından Kırım'ı toprağı olarak ilan etmişti.

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ABD: GERÇEKLEŞMEYECEKSE YOLUMUZA BAKARIZ

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Taraflar barış konusunda ciddiyse yardım etmek isteriz. Bu gerçekleşmeyecekse, o zaman yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Herkesin Ukrayna'nın bir ülke olarak kendini savunma hakkının, taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmanın parçası olacağını kabul ettiğini belirten Rubio, "Ancak henüz bu düzeyde spesifik bir çalışma yürütmüyoruz." dedi.

Rubio, savaşın askeri bir çözümü olmadığını söyleyerek, "Burada bahsettiğimiz şey, önümüzdeki bir yıl boyunca binlerce insanın ölmesini engellemek. Bundan kaçınmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İlerleme kaydedilmediği sürece toplantılar yapmaya devam etmeyeceklerini belirten Rubio, Rusya'ya karşı uygulanan ve birçoğunu Avrupa'nın uyguladığı yaptırımların kaldırılamayacağını kaydetti.

Rubio, "Yani ne olursa olsun bu işin içinde olmak zorundalar. Burası onların kıtası. Bu olay Avrupa kıtasında gerçekleşiyor. Dolayısıyla Avrupalı güçlerin olanları önemseyeceği çok net." dedi.

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ABD'nin Ukrayna'yı desteklemek için "3 yılda milyarlarca dolar" harcadığına dikkati çeken Rubio, şöyle devam etti:

"Ancak artık odaklanmamız gereken başka şeylerin olduğu bir noktaya geldik. Bu sürece gerektiği kadar dahil olmaya hazırız ama sonsuza kadar değil, ilerleme olmadan olmaz. Eğer bu mümkün değilse, yolumuza devam etmemiz gerekecek. Bence Başkan (Donald Trump), bu savaşı sona erdirmek için muazzam bir çaba sarf ettiğimizi, 80 günden fazla harcadığımızı ve Biden'ın (Eski Başkan Joe Biden) bunu hiç yapmadığını düşünüyor. Başkan'ın görevdeki ilk 100 gününün neredeyse tamamını, mümkün olan en üst düzeyde burada bir barış sağlamaya adadığımızı söyledik."