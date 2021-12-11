ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi: En az 50 ölü!

Haberin Devamı

ABD'de dün geceden beri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee olmak üzere beş eyalette en az 24 kasırga bildirildi.



KENTUCKY'DE EN AZ 50 ÖLÜ



Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumun ardından en az 50 kişinin öldüğü açıklandı. Kentucky Valisi Andy Beshear, acil müdahale ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini ve yıkımın çoğunun Graves County merkezli olduğunu belirtti.



CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR



Canlı yayında konuşan Vali Beshear ,"Gördüğünüz gibi hortum bölgede fazla zarara yol açtı ve muhtemelen tarihte gördüğümüz en ağır, en yıkıcı, en ölümcül hortum vakası. Gün ağardığında daha da kötü haberler alacağız, can kaybının artmasını bekliyoruz." dedi.

ÇATI ÇÖKTÜ 20 KİŞİ MAHSUR KALDI

ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Monette kentinde de şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Kentin farklı noktalarında hortumlar meydana geldi. Bölgedeki bakımevi Monette Manor'un çatısı şiddetli rüzgârın etkisi ile çöktü. Craighead İlçe Yargıcı Marvin Day içerde 20 kişinin mahsur kaldığını ve bodrum kata saklandıklarını açıkladı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Haberin Devamı

Day, binanın bir kısmının yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Day, "Bina görünüşe göre büyük ölçüde yıkılmış gibi görünüyor. Hızlı oldu ama görünüşe göre kasırga sirenlerinin çalmasına az bir süre kalmış" dedi.



Twitter'da yayınlanan fotoğraflar, ağır hasar görmüş bakım evini çevreleyen acil servis araçlarını gösteriyor. (Twitter/@brianemfinge)



OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Ekipler hayatta kalanlara yardım etmek için çalışırken olağanüstü hal ilan etti. Arkansas İnsan Hizmetleri Departmanına göre , Monette Manor bakımevinde yaklaşık 90 yatak vardı. Hortumun bakımevinde büyük hasara yol açtığı açıklandı.

Edwardsville, Illinois yakınlarındaki Amazon merkezi

AMAZON DEPOSUNUN ÇATISI DA ÇÖKTÜ: 100 İŞÇİ İÇERİDEYDİ

ABD'nin Illinois eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada teknoloji şirketi Amazon'a ait bir deponun çatısının çökmesi sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.



ABD'nin Illinois Arkansas, Tennessee ve Missouri dahil olmak üzere birçok eyalet için verilen kasırga uyarıları devam ediyor. Illinois eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada Edwardsville bölgesinde teknoloji devi Amazon'a ait bir deponun çatı kısmen çöktü. Olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edilirken, çökme sırasında içeride 100 civarında işçinin bulunduğu belirtildi. Acil servis yetkilileri yaralananlar olduğunu aktarırken, net sayıya dair henüz bir açıklama yapılmadı.



Illinois Valisi Jay Robert Pritzker, "Dualarım bu gece Edwardsville halkıyla, gerekli tüm kaynakları sağlamak için belediye başkanına ulaştım" dedi. Amazon'dan bir yetkili ise depodaki hasarın değerlendirildiğini belirterek, “Çalışanlarımızın güvenliği şu anda en büyük önceliğimiz. Durumu değerlendiriyoruz ve ek bilgiler paylaşacağız" denildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı.