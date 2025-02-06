ABD'nin 'kanal' ısrarı: Panama yalanladı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Panama Kanalı'nı geri alacağız" çıkışının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Donanmasına ait gemilerin ücretsiz bir şekilde kanaldan geçebileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "ABD hükümetine ait gemiler artık Panama Kanalı'ndan herhangi bir ücret ödemeden geçebilecek ve bu da ABD hükümetine yılda milyonlarca dolar tasarruf sağlayacak" denildi.

Rubio'nun Güney Amerika ziyaretlerine ilişkin bilgi sahibi olan kaynaklar, Rubio'nun ziyareti sırasında her iki hükümetin de ABD Donanmasına ait gemilere serbest geçiş hakkı tanınması olasılığını incelemeyi kabul ettiğini söyledi.

Kaynaklar, Panamalı yetkililerin, 1977 yılında imzalanan anlaşmanın ihlal edilmeyeceğinden emin olmak için önlem alınması gerektiği konusunda uyardığını belirtti.

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Kaynaklar, Panama'nın herhangi bir ülkeye ayrıcalık tanınmasını yasaklayan tarafsızlık maddesini ihlal etmeden ABD'nin gemilerinin serbestçe geçişine izin vermenin bir yolunun bulunması gerektiğini söyledi.

Panama Kanalı yetkilileri, her yıl ortalama 40 ABD gemisinin kanaldan geçtiğini ve bu sayının toplam kanal geçişi yapan gemi sayısının yüzde 0,5'ine denk geldiğini ifade ederken ABD Savunma Bakanlığı'nın kanal geçişini ücretsiz yaparak yılda yaklaşık 13 milyon dolar tasarruf etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Geçen ay Wall Street Journal gazetesine konuşan Panama Kanalı yöneticisi Ricaurte Vasquez Morales, tarafsızlık ilkesinin ihlal edilmesinin kaosa yol açacağını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı ile ilgili ABD'yle arasındaki anlaşmanın ihlal edildiğini ve Panama'nın kanalı Çin'e adeta teslim ettiğini savunmuştu.

Trump, "Biz kanalı Çin'e vermedik, Panama'ya verdik. Panama şimdi tüm Çince tabelaları söküyor. Bunun için çok çalışıyorlar ama tabelaların yaklaşık yüzde 70'i halen Çince. Bizim anlaşmamız böyle değildi. Bu yüzden geri alacağız. Zaten birçok şey yapmayı teklif ettiler, ancak geri almamızın uygun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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PANAMA YALANLADI

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "hükümet gemilerinin artık Panama Kanalı'ndan herhangi bir ücret ödemeden geçebileceği" yönündeki açıklamasını yalanladı.

Panama Kanalı İdaresinin X hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

ABD ile diyaloğa hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımına yanıt olarak, Kanal'dan geçiş ve diğer ücretleri belirleme yetkisine sahip olan Panama Kanalı İdaresi, ücretlerle ilgili herhangi bir ayarlama yapmadığını bildiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın "Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak" sözlerine cevap veren Mulino, kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını ifade etmişti.

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"Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı." ifadesini kullanan Mulino, Panama'nın 2017'de Çin ile imzaladığı İpek Yolu Girişimi kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletmişti.