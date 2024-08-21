ABD’nin iyimserliği temelsiz: Netanyahu ateşkeste ikili oynuyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Gazze’de ateşkes ve rehine takası için son şans olarak görülen müzakereleri sonuca bağlamak için çıktığı Ortadoğu gezisi sonuç vermeyecek gibi görünüyor. Blinken, İsrail’in ABD’nin Katar’da ortaya koyduğu yeni teklifi kabul ettiğini açıklayıp topu Hamas’ın kucağına atarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ikili oynuyor.

EKİBE YETKİ VERMİYOR

Blinken ile görüşen Netanyahu, “Gazze’de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varmaya kararlı olduğunu” söyledi, ancak İsrailli yetkililer, Netanyahu’nun sözlerinin aksine hareket ettiğini belirtiyor. Amerikan haber sitesi Axios’a konuşan İsrailli kaynaklar, müzakere ekibinin bir anlaşmaya varmak için Netanyahu’dan daha geniş yetkiler talep ettiğini ancak reddedildiklerini söyledi. Kaynaklara göre Netanyahu, müzakere ekibini “teslim olmaya hazır oldukları için” azarladı. Öyle ki müzakere ekibi, Blinken’ın İsrail’in anlaşmayı kabul ettiğini söylemesine şaşırdı. İsrail medyasına göre Netanyahu, Gazze’deki rehinelerin aileleriyle görüşmesinde de “ateşkese varılacağından emin olmadığını” söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

ŞARTLARINI DAYATIYOR

Doha’daki görüşmelere heyet göndermeyen Hamas, daha önce yaptığı açıklamalarda Netanyahu’nun müzakerelerde kendi şartlarını dayattığını belirtmişti. Bir Hamas yetkilisi, Hamas’ın, İsrail ordusunun ateşkesin ilk aşamasında Gazze’den tamamen çekilmesi yönündeki talebini yumuşattığını ancak Netanyahu’nun çekilmemekte ısrar ettiğini kaydetti.

‘MISIR VE İSRAİL ANLAŞTI’ İDDİASI

Öte yandan müzakerelerde anlaşmazlık konusu olan Mısır-Gazze sınırındaki Refah sınır kapısı ve Philadelphia Koridoru’yla ilgili Kahire’nin “Refah kapısının açıldıktan sonra Filistinliler tarafından işletilmesi şartıyla”, İsrail’in burada asker bulundurmasına veya bir yeraltı bariyeri inşa etmesine izin verdiği iddia edildi.

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İsrail dün yine Filistinlilerin sığındığı bir okulu vurdu, 12 Filistinli hayatını kaybetti. Yoğun olarak kullanılan pazar yerine düzenlediği saldırada da 2’i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL BİR KEZ DAHA OKUL VURDU

Gazze’de ateşkes görüşmeleri çıkmaza girerken İsrail ordusu bölgedeki saldırılarına devam ediyor. İsrail jetleri, Gazze şehrinin batısında yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mustafa Hafız okulunu hedef aldı. Saldırıda aralarında iki çocuğun da bulunduğu 12 kişi öldü. Enkaz altında kalan çok sayıda kişiye, ekipman eksikliği sebebiyle ulaşılamadı. İsrail ordusunun, daha önce güvenli bölge ilan ettiği Deyr Belah’ta pazar yerine düzenlediği hava saldırısında da 2’si çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti. Bölge, Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesine araçların kalktığı durak olması sebebiyle sürekli yoğun kalabalığın bulunduğu bir bölge olarak biliniyor.