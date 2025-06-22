ABD'nin İran'a saldırısında kullanıldı! İşte B-2 bombardıman uçağının özellikleri

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ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti. Trump, İran'a saldırıda B-2 ağır bombardıman uçaklarının kullanıldığını vurguladı. Saldırı sonrası gözler B-2 bombardıman uçağının özelliklerine çevrildi. Dört motorlu B-2, nükleer veya konvansiyonel silahlarla donatılabiliyor, 40 bin poundluk yük kapasitesine ve havada yakıt ikmali ile sınırsız menzile sahip olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 bombardıman uçaklarının kullanıldığını söyledi. B-2 Spirit, ABD Hava Kuvvetleri'nin en üst düzey bombardıman uçağı olarak kabul ediliyor.

Hava Kuvvetleri'nin bilgi notunda, "B-2, uçan kanat tasarımı, kompozit malzeme bileşimi ve özel kaplamalarıyla, kısa sürede dünyanın her yerinde, daha önce aşılması mümkün olmayan savunma hatlarını aşarak muazzam bir ateş gücü sağlıyor" denildi.

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B-2 BOMBARDIMAN UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

Dört motorlu B-2, nükleer veya konvansiyonel silahlarla donatılabiliyor, iki kişilik mürettebatla uçuruluyor, 18 tonluk yük kapasitesine ve havada yakıt ikmali ile sınırsız menzile sahip.

Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, bombardıman uçakları ilk uçuşunu 1989 yılında yaptı ve 10 yıl sonra NATO öncülüğündeki Kosova'daki insani krize müdahale kapsamında Müttefik Kuvvet Harekâtı kapsamında Sırp hedeflerini vurmak için Missouri'deki üslerinden hiç durmadan uçarak ilk kez muharebeye çıktı.

Daha sonra Ekim 2021'de Sürekli Özgürlük Harekatı'nın ilk günlerinde Afganistan'daki hedefler de yine B-2'lerle vuruldu.

Son dönemde B-2'ler, Yemen'deki Husi hedeflerini vurmak üzere Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia'daki ABD-İngiliz ortak üssünden uçtu.

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ABD Hava Kuvvetleri envanterinde yalnızca 20 adet B-2 bulunuyor ve hepsi Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nde konuşlu. Bombardıman uçaklarının her birinin bugünkü değeriyle yaklaşık 2 milyar dolar.

MOP'LAR İLK KEZ KULLANILDI

ABD’nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılarda "sığınak delici" olarak bilinen GBU-57A/B MOP bombasını kullandığı öğrenildi. Operasyona yakın iki kaynak, ABD'nin bu bombayı kullandığını söyledi. The Wall Street Journal gazetesi bu bombaların ilk kez savaşta kullanıldığını yazdı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin paylaştığı bilgi notuna göre, MOP, "iyi korunan tesislerde bulunan düşmanlarımızın kitle imha silahlarına ulaşmak ve onları yok etmek için" tasarlandı.

Hurriyet.com.tr’den Eren Sakarya geçtiğimiz günlerde söz konusu silahları mercek altına almıştı.

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Yaklaşık 13,6 ton ağırlığında hassas güdümlü sığınak delici GBU-57A/B MOP'nin ismindeki GPU'nun açılımı 'Guided Bomb Unit' (Güdümlü Bomba Birimi), MOP'un açılımı ise 'Massive Ordnance Penetrator' (Devasa Delici Mühimmat). 6,2 metre uzunluğundaki bu bomba toplam 2,4 ton patlayıcı yükü içeren savaş başlığına sahip.

Bomba hassas güdüm sistemi olarak GPS ve INS sistemlerinin bir kombinasyonunu kullanıyor ve hedefe ulaşıyor. Bunun yanında bombada bulunan LPSF sistemi patlamanın istenilen derinlikte ve zamanda gerçekleşmesini sağlıyor.

MOP'un gövdesi yoğun alaşımlı özel bir çelikten imal edildi. Bu sayede bomba yerden 61 metre derinlikteki hedeflere bile ulaşıp hedefi imha edebiliyor. Özel gövdesi sayesinde mühimmat her türlü betonu ve kayayı delip geçiyor ve yer altında artan basınca dayanabiliyor.

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Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde (CSIS) füze savunması üzerine çalışan Masao Dahlgren AFP'ye yaptığı açıklamada bombanın yapısını "Bu silahların kaya katmanlarını delebilecek kadar kalın ve özel olarak sertleştirilmiş çelikten yapılmış kasalarla tasarlanması gerekiyor" sözleriyle açıkladı. Dahlgren, 6,6 metre uzunluğundaki GBU-57'nin ayrıca özel bir fünyesi olduğunu, büyük şok ve basınç altında hemen patlamayacak bir mühimmat olduğunu ifade etti.

ABD Afganistan'daki dağlık arazide ve Irak'ta elindeki sığınak delici bombaların yetersiz kaldığını gördü. Bunun üzerine yeni bir bomba imal etmeye başlayan ABD, 2007 yılında New Mexico'daki White Sands Füze Sahası'ndaki bir tünelde ilk MOP bombasını denedi. Boeing tarafından üretilen GBU-57 MOP bombaları Eylül 2011 yılından itibaren ABD Hava Kuvvetleri envanterine girmeye başladı.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde kıdemli danışman olarak görev yapan Mark Cancian, WSJ'ye yaptığı açıklamada ABD'nin bu bombaların geliştirilmesine 400 milyon dolar harcadığını ve ABD'de bu mühimmattan 20 adet bulunduğunu ifade etti.