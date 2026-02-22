ABD’nin İran’a dair senaryoları sürüyor... Hamaney ve oğlu hedef alınabilir

Haberin Devamı

ABD’nin İran’a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair haberlerin yoğunluğu günlerdir dinmezken Amerikan Axios haber sitesi, Pentagon yetkilileri tarafından ABD Başkanı Donald Trump’a İran konusunda her türlü senaryonun sunulduğunu; bu seçeneklerden birinin de İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve oğlu Mücteba Hamaney’in öldürülmesi olduğunu öne sürdü.

BABASININ HALEFİ GİBİ

Kum’da medrese eğitimi alan Mücteba Hamaney (56), diğer beş kardeşinin aksine siyasi etkisini Hamaney’in çevresindeki en güçlü figürlerden biri hâline gelerek pekiştirdi. 2000’li yıllarda başlayan bu süreç, bugün onu Dini Liderlik Ofisi’nin fiili yöneticisi konumuna taşıdı. Kamuya açık görevlerde bulunmayan oğul Hamaney, hem Devrim Muhafızları hem de istihbarat teşkilatıyla derin ilişkiler geliştirdi. Uzmanlar 86 yaşındaki Ali Hamaney’in halefi olarak, özellikle eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 2024’te bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle Mücteba Hamaney’i işaret ediyor.

İRAN’A TAVİZ OLABİLİR

Diğer yandan Axios’a konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi, Başkan Trump’ın tutumunun sıfır zenginleştirme yönünde olduğunu ancak İranlılar, tehdit oluşturmayacağını kanıtlayabilirse, ABD’nin “düşük düzeyde ve sembolik” bir zenginleştirme önerisini değerlendirebileceğini söyledi. Yetkiliye göre İran’ın sunacağı teklif “çok detaylı” ve İran nükleer programının “iyi niyetli” olacağını kanıtlar nitelikte olmalı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin uranyum zenginleştirmesini sıfırlama talebinde bulunmadığını belirtmiş, müzakereler çerçevesinde iki üç gün içerisinde Washington yönetimine nükleer anlaşma taslağını sunacaklarını belirtmişti.

ABD tarafında ‘savaş’ söylemi devam ederken Tahran’da günlük hayat sürüyor.

İSRAİL TETİKTE BEKLİYOR

İSRAİL, İran ile ABD arasında anlaşma sağlanmasını beklemiyor. Reuters’ın haberine göre İsrailli yetkililer, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının aşılamayacak seviyede olduğunu değerlendirirken yakın zamanda askeri gerilimin tırmanmasını bekliyor. Diğer yandan İsrail hükümeti de ABD ile birlikte İran’a karşı ortak askeri hamle için hazırlık yapıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yayımladığı video mesajda ABD’nin İran’a olası saldırısına ilişkin bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyururken, “Yüksek alarm durumundayız. Gözlerimiz her yönde açık ve operasyonel gerçeklikte yaşanabilecek herhangi bir değişikliğe yanıt vermek için parmaklarımız her zamankinden daha fazla tetikte” ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ FÜZE ZARFINI AÇMADI

REUTERS’ın iddiasına göre Ummanlı arabulucular, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’ye ABD’nin Tahran’ın füze programına yönelik önerilerinin yazılı olduğu bir zarf iletti. Ancak Arakçi, ABD tarafından gönderilen zarfı açmayı dahi reddetti. İran tarafı prensip olarak balistik füze meselesini tartışmaya açmak istemiyor, sadece nükleer programı konuşmayı kabul ediyor. İranlı bakan daha önce yaptığı açıklamada da “Hiç kimse İran’ın füzelerine en küçük bir müdahalede bulunamaz. Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır” şeklinde konuşmuştu.

ABD ÜSLERİNDEN TAHLİYELER BAŞLADI

ABD ordusunun Katar’ın başkenti Doha’daki El-Udeyd Hava Üssü’nde görevli yüzlerce askerini tahliye ettiği bildirildi. New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre yetkililer ayrıca ABD donanmasının 5’inci filosunun konuşlandığı Bahreyn’deki üslerden de tahliyeler yapıldığını belirtti. İran ile ABD arasında İran’ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler sürerken, ABD olası bir askeri saldırıya karşı bölgeye askeri yığınak yapmayı sürdürüyor. İran’ın ABD saldırısına misilleme olarak Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne 23 Haziran 2025’te düzenlediği saldırıdan hemen önce üs geçici olarak boşaltılmıştı. Son bir hafta içinde Avrupa ve Ortadoğu’ya ABD ordusuna ait 100’den fazla uçak geldi. Bölgede bulunan USS Abraham Lincoln ve bölgeye gitmekte olan USS Gerald R. Ford uçak gemileri 120’den fazla savaş uçağını taşıyor. ABD’nin Avrupa (EUCOM) ve Merkez (CENTCOM) kuvvetlerinin ise 200’den fazla jet ve yaklaşık 108 tanker uçağa ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.

