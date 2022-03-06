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ABD'nin Iowa eyaletinde hortum: 6 ölü

#ABD#Hortum #Dünya
ABDnin Iowa eyaletinde hortum: 6 ölü

ABD'nin Iowa eyaletindeki Des Moines şehrinde meydana gelen hortumda 2’si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

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ABD’nin Iowa eyaletindeki Des Moines kentinde hortum meydana geldi.

Illinois eyaletinin Madison bölgesi Acil Durum Yönetimi Müdürü Diogenes Ayala yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle 2’si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Acil Durum Müdürü Ayala, Des Moines şehrinin güneybatısındaki Madison bölgesinde de 1 kişinin durumu ağır olmak üzere toplam 4 kişinin hortum nedeniyle yaralandığını bildirdi.

Ayala ayrıca, hortum nedeniyle 20’den fazla evin hasar gördüğünün tahmin edildiğini söyledi. Des Moines Şerif Ofisi ise hortumun bölgedeki birkaç eve, elektrik hattına ve ağaçlara zarar verdiğini ifade etti.

Ayrıca Iowa Valisi Kim Reynolds yaptığı açıklamada Madison bölgesi için bir afet ilanı yayınlandığını bildirerek, “Ölümcül fırtınalar nedeniyle kalbimiz parçalanıyor ama biliyorum ki Iowa halkı ihtiyaç anında yardım etmek için birlik olacaklar” dedi.

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