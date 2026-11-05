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ABD'nin ilk Müslüman Senatörü Sayed'den Kongre'ye savaş yetkilerini kullanma çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#Abdul El-Sayed#Donald Trump#İran Savaşı
ABDnin ilk Müslüman Senatörü Sayedden Kongreye savaş yetkilerini kullanma çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 11:09

ABD ara seçimlerinde Michigan'dan ABD Senatörü seçilen Abdul el-Sayed, Kongre'nin savaş yetkilerini kullanması gerektiğini belirtti. Sayed. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşını sona erdirmeye yönelik bir plana sahip olmadığını kaydetti.

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Abdul el-Sayed, yerel bir kanala verdiği röportajda, Demokratların seçim zaferini ve Trump yönetiminin politikalarını değerlendirdi. Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayla "İran'dan kaynaklanan nükleer tehdidin" kontrol altına alındığını dile getiren Sayed, Trump'ın anlaşmadan çekildiğini ve ikinci başkanlık döneminde ülkeyi savaşa sürüklediğini ifade etti.

Sayed, ABD'lilerin savaşın bedelini artan akaryakıt ve gıda fiyatlarının yanı sıra vergiler ve askerlerin karşı karşıya kaldığı risklerle ödediğini vurgulayarak, "Trump bu işi bitirmek istediğini söylüyor ama aslında bunu bitirmek için bir planı yok." diye konuştu.

ABDnin ilk Müslüman Senatörü Sayedden Kongreye savaş yetkilerini kullanma çağrısı

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TRUMP'I SORUMLU TUTACAK YASA ÇAĞRISI

Savaş ilan etme yetkisinin Kongreye ait olduğunu hatırlatan El-Sayed, "Demokratik çoğunluğumuz altında, Trump'ı anayasal yetkileri dışında savaş başlatmaya teşebbüs ettiği için sorumlu tutan bir savaş yetkisi kararı kabul etmek bizim sorumluluğumuzdur." dedi.

Sayed, sağlık hizmetleri, ekonomik sorunlar ve İran savaşının sona erdirilmesinin öncelikleri arasında olduğuna işaret ederek, Trump ile görüşmeye açık olduğunu ancak birçok konuda görüş ayrılığı yaşadıklarını bildirdi.

Sunucunun İslamofobi ve toplumsal kutuplaşmaya ilişkin sorularını yanıtlayan Sayed, "Harika bir anayasa altında yaşıyoruz ve bu anayasa, bize istediğimiz şekilde dua etme hakkını garanti ediyor. Ben Müslümanım. Bu, seçim kampanyasında bir mesele haline getirildi. Ama seçim kampanyasında bunun bir önemi olmamalı." yorumunu yaptı.

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#Abdul El-Sayed#Donald Trump#İran Savaşı

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