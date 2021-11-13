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ABD'nin iddiası ortalığı karıştırdı... Putin'den sert açıklama

#RUSYA #Putin#NATO
ABDnin iddiası ortalığı karıştırdı... Putinden sert açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Karadeniz tatbikatlarında stratejik hava kuvvetlerini kullanmasının Rusya'ya meydan okuma olduğunu belirterek 'Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı' yönündeki iddialarının tamamen asılsız olduğunu söyledi.

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NATO'nun Rusya sınırına yaklaşan çok sayıda uçak ve Karadeniz'de manevralar gerçekleştiren gemilerle Akdeniz'deki faaliyetlerini artırması üzerine açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun stratejik hava kuvvetlerini kullanarak yaptığı tatbikatların 'tehlikeli bir meydan okuma' olduğunu söyledi. 

SAVUNMA BAKANLIĞIMIZ TEKLİFTE BULUNDU

Rusya 24 televizyonuna konuşan Putin, "Savunma Bakanlığımızın da aynı bölgede tatbikatlarını yapmayı teklif ettiğini söylemeliyim. Ancak bunun uygun olmadığını ve oradaki durumu daha da büyütmeye gerek olmadığına inanıyorum" dedi.

UKRAYNA İDDİALARI ASILSIZ

Putin, açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı yönündeki iddialarının da tamamen asılsız olduğunu belirtti.

GÖÇMEN KRİZİ

Rusya cumhurbaşkanı ayrıca Belarus-Polonya sınırında ortaya çıkan göçmen krizi hakkında da yorum yaptı ve Moskova'nın bu durumla hiçbir bağı olmadığını bir kez daha vurguladı.

LAVROV'DAN ABD'YE ELEŞTİRİ

Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada gemilerini Rusya sınırına gönderen Washington'un kıyı ülkelerini çatışmacı politikalara itmeye çalıştığını vurguladı.

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ABD: RUSYA UKRAYNA'YI İŞGAL EDECEK

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ABD Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesine benzer yeni bir askeri operasyona hazırlandığı iddia ederek, Moskova’nın Ukrayna’nın doğusunda yeni toprakları bünyesine katmak için askeri operasyon düzenleyebileceği yönünde müttefiklerini uyarmıştı

RUSYA NATO'NUN FAALİYETLERİNDEN RAHATSIZ

Moskova, NATO'nun Karadeniz'deki faaliyetlerini, gerilimi artırmak ve Rusya'yı çevreleme politikası izlemek için yapılan bir provokasyon olarak  görüyor.

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