ABD'nin hamlesi savaşın seyrini değiştirebilir mi? Trump'tan İran kumarı: Defalarca yanıltan temele dayanıyor

CNN International, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “abluka” stratejisinin savaşın seyrini kökten değiştirebilecek riskli bir döneme işaret ettiğini yazdı. Analizde, askeri baskıdan ekonomik kuşatmaya geçişin hem İran hem de küresel ekonomi için kritik sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

CNN International’ın analizine göre, Trump’ın İran’a yönelik “abluka” hamlesi, çatışmayı askeri boyuttan ekonomik cepheye taşıyarak savaşın kaderini belirleyebilecek riskli bir stratejiye dönüşmüş durumda. Planın temel amacı, İran’ı ciddi ekonomik baskı altına alarak Washington’ın şartlarını kabul etmeye zorlamak.

“EKONOMİK SAVAŞA GEÇİŞ”

Analizde, İran’ın petrol ihracatının engellenmesi ve kritik ithalat kanallarının kapatılmasının ülkeyi derin bir ekonomik krizle karşı karşıya bırakabileceği ifade edildi.

Buna göre yaptırımlarla zaten zayıflayan İran ekonomisi, gıda kıtlığı, hiperenflasyon ve bankacılık krizleri gibi ağır sonuçlarla karşılaşabilir.





WASHINGTON’IN STRATEJİSİ VE RİSKLER

ABD’nin hedefinin, ekonomik baskı yoluyla İran’ı nükleer program ve bölgesel politikalarında geri adım atmaya zorlamak olduğu belirtiliyor.

Ancak analiz, bu stratejinin Irak, Afganistan, Libya ve Rusya örneklerinde olduğu gibi yanlış temellere dayanabileceği uyarısını içerdi.

“İRAN HER ZAMAN BEKLENENİ YAPMADI”

CNN’e göre, Washington’ın en kritik yanılgısı, İran’ın baskıya “Batı’nın beklediği şekilde” yanıt vereceği fikrine kapılması.

Analizde, İran yönetiminin ağır ekonomik ve siyasi baskılara rağmen daha önce geri adım atmadığı ve yüksek direnç gösterdiği hatırlatıldı.

PETROL BOĞAZI KRİZİ VE KÜRESEL ETKİ

Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol akışının kesintiye uğramasının küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtığı vurgulandı.

Uzmanlara göre abluka, İran ekonomisini hedef alırken aynı zamanda dünya petrol ve doğal gaz arzını da baskı altına aldı.

İRAN’IN OLASI HAMLELERİ

Analizde, İran’ın gerilimi tırmandırma seçenekleri arasında Körfez’de ABD müttefiklerini hedef almak ya da Kızıldeniz’deki deniz ticaretini baskılamak gibi adımlar bulunduğu belirtildi.

Bu senaryoların küresel ekonomiye ağır darbe vurabileceği ve savaşın daha geniş bir bölgeye yayılma riskini artırabileceği ifade edildi.

ABD İÇİN RİSK UYARISI

Trump’ın ablukasının başarılı olmaması durumunda, bunun hem ekonomik hem de siyasi sonuçlar doğurabileceği ve iç politikada baskıyı artırabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Analizde, bu durumun Cumhuriyetçilerin seçim hesaplarını da zora sokabileceği vurgulandı.

“EN BÜYÜK SORU BAŞARI HALİNDE NE OLACAĞI”

CNN International, en kritik sorunun ablukanın başarısızlığı değil, başarılı olması halinde ortaya çıkacak yeni denge olduğunu belirtti.

Uzun vadeli bir anlaşma için hem Washington’ın hem de Tahran’ın karmaşık ve çok katmanlı bir diplomatik sürece girmesi gerektiği ifade edildi.