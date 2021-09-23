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ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi'nden tepki istifası!

#ABD#Haiti#Göçmen
ABDnin Haiti Özel Temsilcisinden tepki istifası

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote, ülkelerindeki iç karışıklık ve doğal afetler nedeniyle ABD'ye kaçmak isteyen Haitili göçmenlerin ABD-Meksika sınırında sert müdahale ile karşılaşmasının ardından istifa etti.

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ABD'nin Meksika sınırında ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza (CBP) ekiplerinin Haitili göçmenlere atların üzerinde müdahale ettiği anlara ait görüntülerin yayılmasının ardından tartışmalar ve tepkiler sürüyor.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikaste uğramasının ardından Temmuz 2021'de ABD'nin Haiti Özel Temsilciliği görevine getirilen Daniel Foote bugün istifasını ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a sundu.

Foote istifa mektubunda, "Ben ABD'nin binlerce Haitili mülteci ve yasa dışı göçmeni, Haiti'ye sınır dışı etmekteki insanlık dışı kararına ortak olmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

Texas'ta binlerce yasa dışı Haitili göçmen sınırı geçerek ABD'ye girmişti
ABD-Meksika sınırındaki Texas eyaletine ait Del Rio kasabasında, binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında beklediği belirtiliyor.

ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio uluslararası köprüsünün altında toplandığı görülmüştü.

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35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıklamıştı.

Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirilmişti.

Sınırdaki sığ nehri yürüyerek geçtiler
Açıklamada, ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande Nehri'nin diz boyu su olan yerlerinden yürüyerek geçen çoğu Haitili yasadışı göçmenin güvenlik güçlerince gözaltına alınarak tesislere taşınmayı beklediği ifade edilmişti.

Sıcaktan köprünün ve civardaki ağaçların altına sığınan göçmenlere yiyecek ve içecekle birlikte taşınabilir tuvalet hizmeti sağlanırken göçmenlerden iki kadının doğum yaptığı, birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarılmıştı.

Öte yandan Texas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Ted Cruz, sosyal medya hesabından "Bu insan yapımı bir krizdir." diyerek Başkan Joe Biden yönetimini eleştirmişti.

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#ABD#Haiti#Göçmen